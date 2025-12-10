“Se me estalló en la mano”: el relato de una de las tres víctimas por pólvora en Ocaña

Norte de Santander.

“Siempre acostumbro a tener una mechera en el bolsillo y se me hizo fácil”. Así comienza el testimonio de uno de los hombres que resultó lesionado por pólvora en Ocaña, municipio que ya reporta tres personas afectadas durante la actual temporada decembrina.

Según su relato, el accidente ocurrió en cuestión de segundos cuando intentó encender el artefacto. No tuvo tiempo de reaccionar ni de lanzarlo lejos. La pólvora explotó muy cerca de su cuerpo y el impacto lo alcanzó directamente. “Se me estalló en la mano. Alcancé a tirarlo, pero fue muy cerca”, contó.

El hombre sufrió quemaduras en varios dedos de una mano, además de lesiones en el abdomen.

Actualmente permanece bajo observación médica, a la espera de que los especialistas determinen la gravedad de las heridas y si será necesario un procedimiento mayor. “No sé si me van a amputar o a remendar”, expresó.

Desde el centro asistencial, el afectado aprovechó para enviar un mensaje claro a la comunidad.

Pidió no manipular pólvora y advirtió sobre el riesgo permanente que representa, no solo para adultos, sino también para niños y adolescentes. “Invitarlos a no quemar pólvora, a tener cuidado”, dijo.

Este caso se suma a otros dos registrados en Ocaña, confirmando que el uso de pólvora sigue dejando personas lesionadas y consecuencias que pueden ser irreversibles.