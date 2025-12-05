Subsidio de Aporte de Pensión: ¿qué es y quienes pueden acceder a él?

El sistema de pensiones ha cambiado con la Reforma Pensional, que se llevó a cabo en el Gobierno del presidente, Gustavo Petro. En esta nueva estructura, se ha planteado que se trabajara sobre pilares, dependiendo la persona, trabajo y caja a la que pertenezca, se establecen una serie de condiciones y parámetros.

¿Qué es el Programa de Subsidio de Aporte en Pensión?

Según reportó el Fondo Solidario Pensional, el Subsidio de Aporte en Pensión es un programa en el que la persona beneficiada, queda cubierta, como cualquier cotizante, contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte. En esta última, los sobrevivientes tienen derecho a recibir un auxilio funerario.

Asimismo, este subsidio tiene como objetivo ayudar a aquellos que se encuentre dentro de los siguientes grupos:

Trabajadores independientes.

Desempleados.

Madres sustitutas.

Personas en condición de discapacidad.

Ediles.

Mayores de 40 años.

En este programa los beneficiarios deben aportar un porcentaje del monto total de cotización, que generalmente oscila entre el 5% y el 30%, dependiendo del grupo poblacional al que pertenezcan. El porcentaje restante lo subsidia el gobierno nacional, a través del Fondo de Solidaridad Pensional.

Temporalidad del subsidio

Esta temporalidad se determina dependiendo el grupo poblacional al que pertenezca el subsidiado, o hasta que cumpla el máximo de edad dentro del programa (65 años), según el artículo 29 de la Ley 100 de 1993. Teniendo en cuenta estas condiciones, los grupos se rigen de la siguiente manera:

Mayores de 40 años

Para este grupo poblacional, los requisitos mínimos para poder aplicar y pertenecer, son los siguientes:

Mayores de 40 años menores de 65 años.

Mínimo 650 semanas cotizadas.

Subgrupo Sisbén A, B, C hasta C 12

Estar afiliado al sistema de Seguridad Social en salud como subsidiado, beneficiario o cotizante sin superar un salario mínimo mensual vigente.

La documentación a presentar y a tener en cuenta para realizar el proceso y aplicar a este programa, es el siguiente:

Cédula ampliada al 150%.

Historia laboral de Colpensiones no mayor a 3 meses de expedición.

Certificado de Sisbén no mayor a 1 mes de expedición.

Certificado de salud no mayor a 1 mes de expedición.

Histórico de pagos de la entidad de salud (solo para cotizantes independientes).

Madres sustitutas

Para este grupo poblacional, los requisitos mínimos para poder aplicar y pertenecer, son los siguientes:

Mayores de 18 años menores de 65 años.

Estar afiliado al sistema de seguridad social en salud como subsidiado, beneficiario o cotizante sin superar un salario mínimo mensual vigente.

Ostentar la condición de Madre Sustituta.

La documentación a presentar y a tener en cuenta para realizar el proceso y aplicar a este programa, es el siguiente:

Cédula ampliada al 150%.

Certificado de salud no mayor a 1 mes de expedición.

Histórico de pagos de la entidad de salud (solo para cotizantes independientes).

Certificado ICBF o de la asociación no mayor a tres meses de expedición.

Personas en condición de discapacidad

Para este grupo poblacional, los requisitos mínimos para poder aplicar y pertenecer, son los siguientes:

Mayores de 18 años menores de 65 años.

Mínimo 500 semanas cotizadas.

Subgrupo Sisbén A, B, C hasta C 12.

Estar afiliado al sistema de Seguridad Social en salud como subsidiado, beneficiario o cotizante sin superar un salario mínimo mensual vigente.

La documentación a presentar y a tener en cuenta para realizar el proceso y aplicar a este programa, es el siguiente:

Cédula ampliada al 150%.

Historia laboral de Colpensiones no mayor a 3 meses de expedición.

Certificado de Sisbén no mayor a 1 mes de expedición.

Certificado de salud no mayor a 1 mes de expedición.

Histórico de pagos de la entidad de salud (solo para cotizantes independientes).

Certificado de pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%, no mayor a tres años de expedición.

Ediles (servidor público elegido para representar a los ciudadanos de una localidad)

Para este grupo poblacional, los requisitos mínimos para poder aplicar y pertenecer, son los siguientes:

Mayores de 18 años menores de 65 años.

Estar afiliado al sistema de seguridad social en salud como subsidiado, beneficiario o cotizante sin superar un salario mínimo mensual vigente.

Ostentar la condición de Edil.

La documentación a presentar y a tener en cuenta para realizar el proceso y aplicar a este programa, es el siguiente:

Cédula ampliada al 150%.

Certificado de salud no mayor a 1 mes de expedición.

Histórico de pagos de la entidad de salud (solo para cotizantes independientes).

Certificado de la Secretaría del Concejo no mayor a 1 mes de expedición.

Credencial E26 emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Nota: si usted es Edil suplente debe adjuntar la Resolución de Posesión.

Historia laboral de Colpensiones no mayor a 3 meses de expedición.

