Señalan a 20 personas de generar los desórdenes en las universidades públicas de Medellín

Medellín

La gobernación de Antioquia hizo público un cartel en el que se cuentan 20 personas que, según la entidad, serían las responsables de generar la alteración al orden público en las universidades públicas de Medellín, afectando la movilidad y las actividades académicas, administrativas y culturales de esas instituciones educativas.

Según la publicación, las personas del cartel están identificadas con los apodos o alias. Todos se ven encapuchados y con el uniforme que ya es característico que estas personas utilizan en el momento de generar las confrontaciones con la policía. Muchas de las imágenes son extraídas de cámaras de seguridad y otros captados por videos que graba la ciudadanía y que rotan en las redes sociales.

Este afiche publicado por el gobernador Andrés Julián Rendón está acompañado de un mensaje. “Antioqueños, ayúdennos a identificar a estos sujetos. Son responsables de alterar el orden público en las instituciones de educación superior públicas del Departamento. Desde el Gobierno de Antioquia y el Distrito de Medellín ofrecemos hasta 100 millones de pesos por información que permita su judicialización”.

Esto se suma a los 100 millones de pesos que ya había ofrecido el mandatario para identificar y capturar a los responsables de haber quemado una oficina sindical en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid el pasado martes.