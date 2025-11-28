Vuelve la ruta Pereira - Nueva York; desde el 2 de diciembre entra en operación

Pereira

A partir del martes 2 de diciembre, el Aeropuerto Internacional Matecaña volverá a tener conexión directa hacia Estados Unidos gracias a la reactivación del vuelo Pereira – Nueva York, operado por la aerolínea Avianca.

Esta reactivación representa una excelente noticia para los viajeros y para el sector turístico y empresarial del Eje Cafetero, que nuevamente tendrá acceso directo a uno de los destinos más solicitados del mundo, especialmente durante diciembre, cuando miles de personas viajan para reunirse con sus familias y disfrutar del periodo de vacaciones.

Según el gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña, Luis Fernando Collazos, esta es una de las rutas internacionales más importantes que opera la terminal, debido al alto flujo de usuarios que la utilizan en esta época del año.

“Esta es una ruta muy solicitada por todas las personas de Risaralda y del Eje Cafetero, trabajamos en ello y ahora la tenemos en esta temporada de vacaciones”, afirmó Collazos.

El vuelo proveniente de Nueva York llegará en horas de la mañana, mientras que la salida desde Pereira hacia Estados Unidos se realizará a las 6:45 p. m. La frecuencia será de cuatro vuelos semanales, y estarán disponibles hasta finales de enero, cubriendo así toda la temporada de fin de año.

Recordemos que el Aeropuerto Internacional Matecaña moviliza cerca del 78 % de los pasajeros internacionales del Eje Cafetero, consolidándose como el principal punto de conexión de esta zona del país.

Lea también: La marca Hecho en Risaralda presenta su catálogo ante compradores en Emiratos Árabes Unidos