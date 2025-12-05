Procurador General de la Nación asegura en Pereira que las elecciones de 2026 están garantizadas

Pereira

En el marco del Encuentro Nacional de Personeros que reúne en Pereira a cerca de 200 representantes del Ministerio Público, el Procurador General de la Nación, Gregorio Elijach, afirmó que el país cuenta con todas las garantías institucionales, técnicas y logísticas para llevar a cabo las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. El evento, liderado por la Personería de Pereira, se convirtió en un escenario clave para evaluar el panorama electoral y el contexto de seguridad que enfrentan los territorios.

Durante su intervención, Elijach destacó que Colombia mantendrá sin modificaciones el calendario electoral establecido: Congreso el 8 de marzo, Presidencia el 31 de mayo y eventual segunda vuelta el 21 de julio. Señaló que el presupuesto para la organización de los comicios está asegurado y que las fuerzas militares acompañan todo el proceso.

Además, anunció que un funcionario del Ministerio Público estará presente en cada uno de los 13.700 puestos de votación del país, y que la Procuraduría, la Registraduría y la Contraloría trabajan de manera coordinada para garantizar transparencia y seguridad.

“A los colombianos no nos van a arrebatar la libertad de escoger a quienes integrarán el Congreso y la Presidencia. La paz electoral protege las instituciones y garantiza elecciones libres, transparentes, seguras y conscientes”, afirmó el procurador.

Por su parte, el personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, resaltó la magnitud del evento, al tratarse de la primera vez que la ciudad reúne a la mayor cantidad de personeros del país en torno a dos ejes fundamentales para 2026: salud y seguridad electoral.

Reales explicó que “las personerías llevan más de ocho meses construyendo una agenda propositiva que permita comprender la crisis del sistema de salud y avanzar en soluciones articuladas con el Ministerio de Salud y los organismos de control”.

Se insistió en que la presencia del Procurador en Pereira envía un mensaje de compromiso institucional con las regiones, especialmente en un momento en el que persisten riesgos para la integridad de líderes locales, personeros y funcionarios públicos. Señaló que, en diversos territorios, especialmente aquellos con presencia de grupos armados, la labor de los personeros continúa en situación de vulnerabilidad y requiere acompañamiento efectivo del Estado.

La primera jornada del encuentro avanzó en tres líneas estratégicas:

Garantía del derecho fundamental a la salud , con análisis del estado actual del sistema, revisión de alertas territoriales y debate con entidades de orden nacional.

, con análisis del estado actual del sistema, revisión de alertas territoriales y debate con entidades de orden nacional. Seguridad y paz electoral , con la presentación integral de la estrategia nacional y la definición de compromisos interinstitucionales.

, con la presentación integral de la estrategia nacional y la definición de compromisos interinstitucionales. Fortalecimiento del Ministerio Público municipal, orientado a mejorar garantías, condiciones de seguridad, autonomía y descentralización.

Para hoy 5 de diciembre, la agenda contempla la intervención del vicecontralor general de la República, un panel técnico sobre salud y vigilancia fiscal, un taller para la implementación territorial de la paz electoral y la declaratoria final del Encuentro Nacional de Personeros.

El evento posiciona a Pereira como un epicentro nacional de articulación institucional en un momento decisivo para el país, y reafirma el compromiso de las personerías con la defensa de los derechos, la democracia y la seguridad ciudadana.

