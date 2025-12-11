¿Airbnb cerrará? Gobierno nacional busca regular las plataformas de hospedaje que operan ilegalmente

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio dio un paso importante para la regulación del sector turístico con la publicación de un borrador de decreto destinado a controlar las plataformas de hospedaje que operan desde el exterior y de forma irregular en Colombia, como es el caso de Booking y Airbnb.

Este decreto se encuentra abierto para comentarios y busca establecer un marco legal claro que regule estas plataformas digitales que han revolucionado el mercado de alojamiento, pero que hasta ahora han operado con poca supervisión en el país.

¿Qué dice la normativa que busca regular las plataformas de hospedajes en Colombia?

La normativa propuesta obliga a que los operadores de estas plataformas se registren e inscriban formalmente en el Registro Nacional de Turismo (RNT). Además, deben garantizar el almacenamiento adecuado de los datos personales de los usuarios, cumpliendo con las normativas vigentes de protección de datos.

En el borrador de decreto se indica que en caso de que las plataformas funcionen desde el extranjero, también deberán informar si han adoptado las medidas necesarias para facilitar el acceso y suministro de esta información a las autoridades colombianas, lo que permitirá mayor transparencia y control por parte del Estado.

Una de las novedades del decreto es la exigencia de que estos operadores verifiquen de manera semestral que los prestadores de servicios turísticos que ofrecen sus alojamientos a través de sus plataformas estén inscritos y en estado activo en el RNT. Esto asegura que solo aquellos que cumplen con los requisitos legales y operan dentro del marco normativo puedan ofrecer sus servicios, garantizando un mercado más justo y protegido para los turistas y proveedores legales.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), Paula Cortés resaltó la importancia de esta iniciativa.

La dirigente gremial manifestó que la medida tiene como finalidad que las plataformas digitales que actualmente operan de manera ilegal puedan regularizar y legalizar sus actividades en Colombia. Además, subrayó que con esta regulación se buscará que todo el sector turístico cumpla con las normativas establecidas en el país, evitando competencia desleal y garantizando que se paguen las contribuciones parafiscales correspondientes. Esto es fundamental para fortalecer el sector, mejorar la calidad de los servicios y asegurar un crecimiento sostenible y justo para todos los actores involucrados.

Este borrador de decreto representa un avance significativo en la modernización y formalización del turismo digital en Colombia, respondiendo a la necesidad de adaptar la legislación a las nuevas tecnologías y modelos de negocio que están transformando la industria turística mundial.

No se descarta la posibilidad que las plataformas que no cumplan con la normatividad puedan ser bloqueadas para que no puedan operar en el territorio colombiano.

Borrador la normativa que busca regular las plataformas de hospedajes en Colombia