Airbnb integra funciones de redes sociales y pagos flexibles para mejorar la experiencia de viaje
Airbnb anunció una serie de actualizaciones que buscan transformar la forma en que los usuarios se conectan y planifican sus viajes. Entre las novedades más destacadas está la incorporación de herramientas de tipo red social dentro de las Experiencias en Airbnb, que permitirán a los participantes interactuar antes, durante y después de cada actividad.
Con esta actualización, los viajeros podrán conocer quiénes asistirán a una experiencia, enviar mensajes directos a otros participantes y mantener el contacto a través de una nueva sección de Conexiones en su perfil. La plataforma promete, además, controles claros de privacidad para decidir qué información compartir.
Junto a estas funciones, Airbnb presentó mejoras tecnológicas que incluyen una búsqueda más inteligente con ayuda de la Inteligencia Artificial, mapas interactivos con filtros de lugares de interés y la opción “Reserva ahora, paga después”, que llegará a más países en 2026.
La empresa también amplía su atención al cliente potenciada con IA, disponible en inglés, español y francés, capaz de ofrecer respuestas personalizadas y realizar gestiones dentro del chat.
Por último, los anfitriones contarán con nuevas herramientas para ajustar precios, analizar ingresos y establecer políticas de cancelación según temporada, fortaleciendo la gestión y rentabilidad de sus espacios.