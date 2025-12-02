Revelan cuál fue la ciudad colombiana más visitada en 2025: no es Cartagena

El turismo en Colombia ha ido en crecimiento en los últimos años por factores como la ampliación de la conectividad aérea o el interés por parte de muchas personas, tanto nacionales como extranjeros, que están interesados en vivir diferentes experiencias rodeados de naturaleza y de los paisajes que hay en cada región.

De acuerdo a las cifras presentadas por Migración Colombia, más de 37 millones de pasajeros se movilizaron en vuelos regulares en el país entre enero y agosto de 2025, lo que significa un incremento del 2% frente al mismo período de 2024. Entre ellos, unos 20,9 millones viajaron a nivel nacional. Mientras que los otros 16,2 millones lo hicieron de forma internacional.

Si bien hay ciudades como Medellín, Cali o Cartagena que más captan la atención de los viajeros por su clima, su cultura y las actividades que se pueden hacer allí, hay otra que se consolidó como el destino más visitado en Colombia durante el año 2025, tal como lo señaló un reciente informe presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Según explicó esta cartera, la ciudad que alcanzó el puesto más alto de la lista es Bogotá, ya la cual experimentó un crecimiento del 6116,5% en reservas a lo largo del año. Entretanto, Medellín y Cartagena lograron cifras del 92,1% y del 86,9% en este aspecto, respectivamente.

¿Por qué creció el turismo en Bogotá?

Según explica la plataforma Airbnb, Bogotá se ha convertido en un destino focal para el turismo cultural y gastronómico, ya sea de corta o media distancia no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica. De hecho, hay viajeros procedentes de países de la región como Argentina, Chile o Perú para vivir este tipo de experiencias.

Por otra parte, la capital de Colombia cuenta con el Aeropuerto Internacional El Dorado, el cual se ha convertido en la terminal aérea de mayor tráfico de América Latina. De acuerdo a las cifras de Skytrax, movilizó alrededor de 45,8 millones de pasajeros durante el año 2024.

“El puesto de control migratorio (PCM) del Aeropuerto Internacional El Dorado, es el principal punto de entrada a Colombia. Se proyecta que el año 2025 supere los 12.5 millones de movimientos migratorios, con un crecimiento sostenido del 5%”, señala el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Otro factor que explicaría el aumento en la llegada de turistas a Bogotá es la celebración de conciertos con artistas como Guns N’ Roses, Linkin Park o Dua Lipa, así como los habituales Estéreo Picnic y el Festival Cordillera. No obstante, también pasó a ser una de las ciudades más costosas del país, con una inversión promedio de 102 dólares por parte de los visitantes.

¿Qué grupo de personas visitan más Bogotá?

De acuerdo a los datos de Airbnb, las personas entre los 25 y los 29 años son las que más reservan entre los colombianos para viajar a Bogotá con más del 20%. En cuanto a los turistas internacionales, aquellos que tienen entre 30 y 39 años hicieron el mayor número de reservaciones durante el primer semestre de 2025.