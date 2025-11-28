Colombia se prepara para la 45° Vitrina Turística de ANATO: ¿Cuál será el destino internacional invitado?

La Vitrina Turística de ANATO cumplirá 45 años en 2026, consolidándose como un evento de talla mundial y el escenario estratégico para la relación profesional de toda la cadena de valor del sector.

Para su celebración, Corferias será el escenario para esta celebración del turismo que se realizará del 25 al 27 de febrero. Para este año, ANATO prepara incluir espacios de exhibición, con el fin de brindar mayor orden, visibilidad y dinamismo a todos los participantes. Además, se incluirán zonas de esparcimiento y espacios de experiencia que impulsarán la conexión entre actores del sector y enriquecerán la permanencia en el evento.

¿Cuál será el destino internacional invitado?

Para esta edición, el Caribe Mexicano fue escogido para ser el Destino Internacional Invitado de Honor, por ser uno de los destinos más emblemáticos de México.

Según explica ANATO, Colombia y el Caribe Mexicano siguen fortaleciendo una relación turística estratégica, impulsada por el creciente interés de los viajeros colombianos por los destinos de sol y playa.

Solo en 2024, más de 236.000 colombianos visitaron el Caribe Mexicano, lo que equivale al 38,6% de los connacionales que viajaron a México y al 2,3% del total de turistas internacionales que recibe el destino.

Según explica Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO, “estas cifras confirman que el Caribe Mexicano es uno de los predilectos de la región. Por ello, desde ANATO nos complace anunciar que este estado mexicano, fue elegido como Destino Internacional Invitado de Honor en nuestra edición número 45 de la Vitrina Turística, que se realizará del 25 al 27 de febrero en Corferias, Bogotá”.

Otras novedades de ANATO 2026

Entre las grandes novedades, también estará el ANATO Capacita Versión Tech, un espacio de formación para los empresarios del sector en temáticas de tecnología, innovación, marketing digital y tendencias.

Vale recordar que en 2025, ANATO reunió a más de 1.700 participantes en 18 charlas, superando en un 134% la participación esperada. Viendo la gran acogida que ha tenido esta iniciativa, en el 2026 el cupo disponible se incrementará, esperando llegar a más de 2.000 empresarios capacitados.

“Contar con el Caribe Mexicano como destino invitado, en el marco de la Vitrina Turística ANATO 2026, fortalece la articulación entre las aerolíneas y Agencias de Viajes, lo que permite robustecer la promoción entre ambos destinos y generar nuevas oportunidades comerciales”, puntualizó la presidente de ANATO.