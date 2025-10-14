Edificio donde residen activistas venezolanos, víctimas de ataque sicarial, funciona como Airbnb

Residentes del barrio Cedritos en la localidad de Usaquén dijeron a Caracol Radio que aunque desconocen a los líderes venezolanos identificados como Yendri Omar Velásquez y Luis Alejandro Peche Arteaga, víctimas de un ataque sicarial registrado este lunes 14 de octubre, sí pueden asegurar que el edificio donde viven funciona como Airbnb.

Aunque las personas no quisieron revelar su identidad, enfatizaron en que “los apartamentos en el edificio los alquilan por ratos o noches”.

Aseguraron además, que en la zona hay constantes hechos de inseguridad y el “no control en estos apartamentos incrementa los actos de violencia”.

Adicional, de las víctimas solo lograron indicar que “los veían cuando salían, entraban o llegaban con mercado”.

¿Qué dicen las autoridades?

De acuerdo con las autoridades, en la zona ya estuvo un grupo de la Policía para recopilar información de las cámaras ubicadas en el sector.

También, a la Clínica Reina Sofía se encuentra otro equipo investigativo para lograr tomar la declaración de las víctimas.