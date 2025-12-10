Procuraduría exige acciones firmes ante violencia en la vía Panamericana entre Risaralda y Chocó

Pereira

Desde la Procuraduría Regional de Instrucción dieron a conocer que en lo corrido del año se han registrado 40 cierres viales en la vía Panamericana que comunica a Risaralda con el Chocó, en el municipio de Tadó, a pocos kilómetros de los límites con este departamento, debido a las alteraciones de orden público producidas por grupos al margen de la ley como el ELN.

Cabe recordar, que el último hecho violento ocurrió el 3 de diciembre cuando varias personas interceptaron dos furgones con alimentos que iban para el Chocó y les prendieron fuego luego de pintarlos con las siglas del ELN.

Debido a esto, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades adoptar medidas inmediatas de seguridad en los puntos críticos de este corredor vial, con el fin de evitar que se repitan este tipo de situaciones.

Entre las medidas solicitó a las entidades que, en ejercicio de sus deberes constitucionales y legales, informen las actuaciones adelantadas o previstas frente a los hechos descritos.

El Ministerio Público también pidió activar planes de prevención y contención del riesgo mediante la implementación de mecanismos de vigilancia permanente en los tramos priorizados, intensificar los patrullajes mixtos e instalar puestos de control temporales en los horarios de mayor riesgo.

Desde Risaralda el secretario de Gobierno, Israel Londoño, manifestó su preocupación por las repercusiones que puede traer este tipo de actuaciones para el departamento por la cercanía y por la incidencia de la población del Chocó en este departamento.

“El tema del narcotráfico genera mucha atracción para los grupos ilegales, aunque aquí estamos a unos 40 kilómetros de donde se registran actos de violencia, el temor nuestro es que esos grupos lleguen hasta Santa Cecilia, la dinámica económica de esa parte del Chocó, se puede generar acciones en Risaralda, por eso hemos tratado de frenar la intención del Clan del Golfo y el ELN”, afirmó Londoño.

A lo anterior se suman afectaciones por fenómenos naturales, bloqueos comunitarios e incidentes de orden público, lo que incrementa el riesgo para transportadores, viajeros y habitantes de la región.

Finalmente, la Procuraduría requirió garantizar la movilidad y evitar afectaciones continuadas, establecer protocolos de respuesta rápida para la reapertura segura de la vía y adoptar medidas para prevenir nuevas acciones de extorsión, retenciones y atentados contra vehículos de carga.

Lea también: “Una Navidad con Propósito”: lanzamiento del Plan Navidad en Pereira por parte de la Policía