“Una Navidad con Propósito”: lanzamiento del Plan Navidad en Pereira por parte de la Policía

Pereira

La Policía Metropolitana de Pereira realizó el lanzamiento oficial del Plan Navidad denominado “Una Navidad con Propósito”, el cual está compuesto de un dispositivo de seguridad para proteger a propios y visitantes.

Desde el comando señalaron la llegada de 170 uniformados adicionales que se despliegan en sitios estratégicos como centros comerciales, parques, lugares de peregrinación y culto, así como el aeropuerto, el terminal de transporte terrestre y los principales destinos turísticos del área metropolitana.

Lea también: El 2025 cierra con incertidumbre sobre el proyecto Vías del Samán entre Risaralda y Valle

El objetivo de este equipo de refuerzo es prevenir la comisión de delitos, promover la convivencia pacífica y garantizar el libre ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos.

Durante estas fechas se presentan dinámicas sociales propias de la integración familiar, los encuentros comunitarios y las emociones características de la temporada y en algunos casos se presentan comportamientos contrarios a la ley, por ello, los uniformados están orientando sus acciones bajo las tres dimensiones estratégicas de la Policía Nacional: Seguridad, Dignidad y Democracia.

-. Seguridad: en este punto se fortalece el servicio de la Policía mediante la implementación de tecnologías , el despliegue operativo preventivo con el fin de disminuir los fenómenos delincuenciales propios de la temporada.

en este punto se fortalece el servicio de la Policía mediante la , el despliegue operativo preventivo con el fin de -. Dignidad: se prioriza el trato humanizado, la protección de los grupos poblacionales más vulnerables y el respeto por los derechos humanos , en especial al realizar actividades preventivas y de control durante las celebraciones decembrinas.

se prioriza el trato humanizado, la protección de los grupos poblacionales más vulnerables y el , en especial al realizar actividades preventivas y de control durante las celebraciones decembrinas. -. Democracia: se garantiza el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, la convivencia pacífica y el disfrute seguro del espacio público, asegurando que todas las personas puedan participar de estas festividades sin riesgo ni afectaciones.

Le puede interesar: Procurador General de la Nación asegura en Pereira que las elecciones de 2026 están garantizadas

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Juan Pablo Ruiz entregó un mensaje de tranquilidad para la comunidad en esta época decembrina.

“Una estrategia que renueva nuestro compromiso con la tranquilidad, la convivencia y el bienestar de todas las familias pereiranas; este año el mensaje es poderoso, ”Una Navidad con Propósito", que nos invita a proteger y a fortalecer los lazos que nos une como una sociedad, a nuestros Policías hombres y mujeres reconozco su disciplina entrega y valentía."

Desde el comando de Policía dan a concoer las ocho estrategias preventivas definidas para la temporada navideña y el inicio del año 2026:

La vida es primero

Infancia protegida

Seguridad vial todo el camino

Entornos seguros

Patrulla púrpura

Turismo seguro

Control al licor adulterado

Cero pólvora, más vida

Finalmente, La Policía Metropolitana invita a todos los ciudadanos y visitantes a disfrutar de estas celebraciones con responsabilidad y entregan un mensaje para tener en cuenta: “juntos construimos una Navidad llena de tranquilidad, propósito y armonía para todos los habitantes del Área Metropolitana de Pereira.”