Plan GRATIS para los amantes del arte y la historia: Visite una famosa capilla europea en Bogotá. Crédito: Getty Images/Cortesía

De forma exclusiva, los bogotanos podrán tener una oportunidad inigualable de visitar en diciembre una de las capillas más famosas de Italia, sin salir de la ciudad. Se trata de una experiencia inmersiva gratuita mediante la cual los visitantes podrán apreciar una réplica parcial de la capilla de los Scrovegni (Scroverianos), ubicada en la milenaria ciudad de Padua.

El evento se lleva a cabo en las instalaciones del colegio Gimnasio Alessandro Volta, ubicado en la localidad de Usaquén. Es una cita muy especial para la institución que muestra su compromiso con el arte y la historia, al ser los estudiantes mismos los encargados de guiar a los visitantes.

¿Quién pintó la capilla de los Scrovegni?

La capilla de los Scrovegni es mundialmente reconocida por ser la obra maestra creada por el afamado pintor Giotto di Bondone, entre 1303 y 1305 . Son 38 frescos de la inspiración del artista florentino, los cuales son considerados por muchos como un punto de inflexión en el arte del mundo occidental.

Los frescos de Giotto marcan el abandono de las figuras planas que predominaban en el arte de su época, hacia una revolución audaz que le dio paso a rasgos modernos basados en el empleo del volumen, la luz y una profunda sensibilidad por la expresión humana, según destacan los organizadores.

Así las cosas, en diciembre los bogotanos podrán empaparse de una obra declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a través de la cual uno de los artistas más destacados de Europa cambió para siempre la representación de las figuras sagradas.

¿Cuándo y dónde visitar la capilla de los Scrovegni en Bogotá?

La exhibición de la capilla de los Scrovegni en Bogotá se lleva a cabo en el Gimnasio Alessandro Volta, ubicado en la calle 119 #4-79.

Desde la institución invitan a los capitalinos a disfrutar de un viaje en el tiempo, compartiendo en familia en temporada navideña. Con esta actividad, la institución reafirma su compromiso educativo enmarcado bajo el propósito de unificar arte, fe, razón y comunidad.

“No es una simple réplica, es una oportunidad para recorrer con mirada atenta la dramaturgia pictórica que cambió para siempre la manera de ver y encontrar la realidad a través del arte”, en palabras del padre Carlo D’ Imporzano, fundador del colegio.