Colombia fue el país elegido por la Unesco para realizar la semana de la inteligencia artificial

La oportunidad para crecer, aprender y aplicar conceptos sobre inteligencia artificial, se vivirá en la Semana Mundial de Alfabetización Mediática Informacional que realizará la Unesco en Cartagena del 23 al 25 de octubre.

El objetivo del evento, que tiene como lema ‘Piensa ante la IA - AMI en el mundo digital, será promover las competencias necesarias para navegar, evaluar, utilizar y crear información de manera crítica y ética en el entorno digital.

De acuerdo con Óscar Alexander Ballén Cifuentes, viceministro de Transformación Digital, “estos espacios permiten que de manera responsable se use la inteligencia artificial adicional, ayudan a fortalecer el uso de la tecnología que contribuye al desarrollo del país”.

Lea también: Educación digital: expertos llaman a equilibrar innovación y calidad

Quienes deseen participar del evento, que es apoyado por el Ministerio TIC, pueden insribirse a través del siguiente link que habilitó la Unesco: https://indico.un.org/event/1018338/registrations/21642/