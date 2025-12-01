Jornadas de Museos a Puertas Abiertas de 2025 cerraron con más de 49.000 visitantes

Cartagena reafirmó su compromiso con la cultura y el patrimonio con el cierre de la edición 2025 de Museos de Puertas Abiertas, una jornada que movilizó a miles de visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Este domingo 30 de noviembre, ocho espacios culturales abrieron sus puertas al público: el Museo del Oro Zenú, el Museo Histórico de Cartagena, el Museo de Arte Moderno Enrique Grau, el Claustro de la Merced, la Casa Museo Rafael Núñez, el Museo Biográfico Madre Bernarda, el Museo Etnoindustrial de Galerazamba y el Castillo de San Felipe de Barajas.

Familias, estudiantes, turistas y residentes disfrutaron de una agenda variada y diversa que incluyó recorridos guiados, talleres, muestras artísticas y puestas en escena patrimoniales.

En todos los museos se presentaron cuadros vivos interpretados por colectivos locales ganadores de la Convocatoria de Estímulos La Fiesta que nos Une 2025. Las obras que llenaron de historia y teatralidad los espacios fueron:

• Historia, fiesta y tradición, del Colectivo Escénico Máscaras.

• La noche en que ardió el imperio, de la Asociación de Arte Trota Sueños.

• Sitio de Cartagena: asedio a Morillo, del grupo Los Pupilos – Teatro.

Uno de los puntos más concurridos del día fue el recorrido por el I Salón de Arte Novembrino, ubicado en el Museo Histórico de Cartagena, donde las y los visitantes exploraron exhibiciones que resaltan la fuerza creativa de la ciudad.

Asimismo, el taller Entre Niños, realizado también en el Museo Histórico de Cartagena, destacó por su enfoque pedagógico y lúdico alrededor del arte local, la pintura, la escultura y los relatos que conectaron a los más pequeños con la historia visual de Cartagena.

Para el alcalde Dumek Turbay, estas iniciativas fortalecen la relación entre la ciudadanía y su patrimonio:

“Este tipo de actividades abre espacios reales de interacción e inclusión. Cuando la ciudad tiene encuentros como este, los cartageneros se interesan y se acercan, y lo mismo ocurre con los visitantes que vienen de distintas regiones del país y del exterior. Les gusta aprender, conocer la historia y las artes que rodean a Cartagena. Aprovechan que las puertas estén abiertas para entrar, explorar y llevarse un aprendizaje significativo”.

La directora del IPCC, Lucy Espinosa, expresó que este incremento de visitantes es un reflejo del proceso articulado entre la Alcaldía de Cartagena, a través del IPCC, con la Red de Museos para estos nuestros escenarios emblemáticos ofrezcan nuevos espacios y actividades en los que la cultura sea protagonista. Cada sala abierta, cada exposición, cada zona de pintura y cada cuadro vivo permiten que el patrimonio cobre vida frente a los ojos de la gente. Para el IPCC es fundamental que los visitantes, especialmente los niños, encuentren en estos lugares oportunidades reales de aprendizaje, creatividad y encuentro con su historia”.

Con más de 49 mil visitantes durante todo el año, Museos de Puertas Abiertas 2025 consolidó una oferta cultural inclusiva, participativa y cercana, fortaleciendo los vínculos de la comunidad con su patrimonio y reafirmando a Cartagena como un destino cultural imprescindible.