Metrolínea advierte crisis por falta de seguridad en estaciones. Denuncia falta de apoyo de alcaldías

Bucaramanga

Desde Metrolínea hicieron un llamado de atención a las alcaldías del área metropolitana por lo que calificaron como un “grave ausencia de apoyo institucional” en la protección de la infraestructura del sistema de transporte masivo.

El pronunciamiento, lo hizo Emiro Castro, gerente de Metrolínea, desde la construcción inconclusa del portal y la estación de cabecera de Floridablanca, conocida como ‘Papi Quiero Piña’, donde hace unos días murió un motociclista, en un hecho que, según el gerente, estaría relacionado con el abandono y el vandalismo que viene afectando al sistema.

“Estamos solos frente al vandalismo. Un motociclista perdió la vida presuntamente por el vandalismo del que hemos sido víctimas. Esto ocurre por falta de vigilancia y por la ausencia de los recursos que las alcaldías deben girar para el sostenimiento del sistema”, afirmó Castro.

El gerente de Metrolínea insistió en que garantizar un transporte público masivo seguro es también es responsabilidad directa de los alcaldes, agregó que, “si no se toman medidas urgentes, la operación futura del portal ‘Papi Quiero Piña’ y de todo el sistema podría verse comprometida”.

Llamado a los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga

Emiro Castro, pidió al alcalde de Floridablanca asumir su responsabilidad en la vigilancia y protección del sistema. Aunque agradeció el esfuerzo de la Policía Nacional y de la Secretaría del Interior de este municipio, advirtió que estos operativos no han sido suficientes ante la magnitud de los ataques a la infraestructura.

El gerente de Metrolínea señaló que existen más de seis oficios dirigidos a los mandatarios de los demás municipios del área metropolitana, además de comunicaciones enviadas por el Ministerio de Transporte, la Contraloría y la Procuraduría.

“No podemos seguir pensando que si a Metrolínea le va mal, solo le va mal al gerente. Esta es una responsabilidad conjunta. Invito al señor alcalde de Floridablanca a que colabore con la vigilancia de esta estación, así como lo han hecho Piedecuesta y Bucaramanga. Necesitamos protección efectiva para este predio y para toda la infraestructura”, recalcó Castro.

Por falta de seguridad: el sistema está en riesgo

Metrolínea enfrenta daños constantes en vidrios, cableado, cerramientos y estructuras, lo que ha generado sobrecostos y ha puesto en riesgo a usuarios y transeúntes.

El gerente de la entidad concluyó que, si no se toman medidas urgentes, la operación futura del portal ‘Papi Quiero Piña’ y de todo el sistema podría verse comprometida.