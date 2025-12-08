Reactivado cobro del peaje La Punta: Más de $1.600 millones se dejaron de recaudar por la protesta

Bucaramanga

La gobernación de Santander reactivó el cobro en el peaje de La Punta entre Piedecuesta y Los Santos tras un fallo del Tribunal Administrativo que negó una medida cautelar que había sido solicitada por un grupo de personas que mantenía su protesta en esta caseta.

“Nosotros a pesar de esta decisión del Tribunal generamos el compromiso de poner en operación el peaje que está en su normalidad pero seguimos con el compromiso de las mesas de trabajo pactadas con las comunidades”, señaló Jessica Mendoza, secretaria de infraestructura de Santander.

Fueron 50 días que estuvieron las talanqueras arriba en este peaje y más de 1.600 millones de pesos que se dejaron de recaudar, ocasionando un déficit a las finanzas del departamento.

Ramiro Meneses, habitante de Los Santos y quien estuvo de acuerdo con la protesta que se realizaba en el peaje señaló que “nosotros como UNIMESAN seguiremos atendiendo los procesos jurídicos en lo contencioso administrativo y asistiendo a las mesas técnicas, así buscar una manera concertada para las inversiones del recaudo”.

Agregó que decidieron retirarse de la protesta en el peaje pero no de las mesas técnicas luego de que se dieran cuenta que habían intereses políticos entre algunos de los que estaban participando en la manifestación.