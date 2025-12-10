Ley seca por elecciones en Bucaramanga: fecha, hora de inicio y lo que debe saber sobre la medida

Bucaramanga

La Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga activaron una serie de medidas de seguridad con miras a las elecciones atípicas, que se realizarán el próximo domingo 14 de diciembre, entre ellas la implementación de ley seca, el refuerzo del control a establecimientos comerciales y el despliegue de un dispositivo interinstitucional para garantizar el orden público.

Votaciones en Bucaramanga

¿Cómo será el horario de la ley seca en Bucaramanga?

Durante el comité de seguimiento electoral realizado en la Alcaldía de Bucaramanga, el secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, informó que desde Alcaldía de Bucaramanga se acordó que la ley seca regirá desde el sábado 13 de diciembre a las 6:00 de la tarde hasta el lunes 15 de diciembre a las 6:00 de la mañana. La medida busca “garantizar tranquilidad y evitar alteraciones de orden público durante la jornada”, precisó.

El despliegue de seguridad

Óscar Hernández también aseguró en Caracol Radio que, según los análisis presentados en las reuniones de seguridad del departamento, no existe riesgo para el desarrollo de los comicios, aunque se mantendrá vigilancia continua. “Sí está el acompañamiento interinstitucional (…) para poder garantizar las elecciones atípicas”, señaló.

El funcionario también indicó que todas las mesas y los puntos de votación contarán con cobertura de la Policía y las Fuerzas Militares, además del acompañamiento a la Registraduría Municipal y Departamental “para que Bucaramanga tenga un normal transcurso de estas elecciones atípicas”.

La Gobernación confirmó que este viernes 12 de diciembre se instalará la octava mesa de seguimiento electoral, con presencia del Ministerio del Interior y organismos de control. Asimismo, se activarán de manera paralela el Puesto de Mando Unificado (PMU) de Bucaramanga y el PMU departamental, los cuales realizarán monitoreo permanente con la participación de la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la Personería.

