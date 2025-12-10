Más de 530 mil personas están habilitadas para votar en elecciones atípicas de Bucaramanga

Bucaramanga

Bucaramanga está ad portas de vivir unas elecciones atípicas por primera vez y desde la Registraduría ya tienen preparado todo el protocolo para el desarrollo de estos comicios y además, hacer uso del software que servirá para tener los resultados de manera pronta y que servirá como prueba de cara a las elecciones legislativas y presidenciales.

“Nosotros hemos venido realizando reuniones o comités de seguimiento electoral tanto con el señor alcalde, como con el señor gobernador. Hemos insistido en la necesidad de custodiar todas las mesas que se van a instalar en Bucaramanga, alrededor de 1391 mesas en los 88 puestos de votación. Tanto el ejército como la Policía Nacional nos ha garantizado cobertura 100% de seguridad en estas mesas”, indicó Ricardo Montoya, delegado de la Registraduría en Santander.

Agregó el delegado que ya se han hecho dos simulacros con el software que se utilizará para los escrutinios y probar la funcionalidad de los equipos en la etapa post electoral. Se espera que el material electoral llegue a Bucaramanga este jueves para que pueda ser distribuido a tiempo en todos los puestos de votación.

“El potencial electoral de Santander para las elecciones de Bucaramanga es alrededor de 532.000 personas aptas para votar. Tenemos 88 puestos de votación", agregó el delegado de la registraduría en Santander.

Se espera que antes de las seis de la tarde del domingo 14 de diciembre se conozca el ganador en esta contienda electoral.