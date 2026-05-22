¿Cuál es el país con el que sueñan los jóvenes?

En la alianza Hora20 y El País en Elecciones el turno es para los jóvenes. Una mirada con los líderes de juventudes de las distintas campañas para entender lo que representan, su visión de país, la posición que tienen los jóvenes sobre los temas determinantes para su futuro, también el rol de las emociones, de la polarización y de la participación de los jóvenes en la política.

Lo que dicen los panelistas

María José Castañeda, líder joven de la campaña de Sergio Fajardo, aseguró que sueña con un país donde el futuro no dé miedo, “que estudiar no implique quedar endeudado, donde conseguir empleo no sea una carrera de obstáculos y donde el mérito pese más que las palancas”.

También remarcó que Sergio Fajardo y Edna Bonilla representan una propuesta que plantea tres prioridades: “abrir esperanza, una ventana de oportunidad con educación y garantizar un trabajo digno con inclusión social. Los jóvenes tienen un sentimiento de frustración, cansancio y poca esperanza. Se formaron, estudiaron, participaron y así están jodidos, vivimos en un país donde están desempleados y endeudados”. Ante ese panorama, manifestó que se debe encontrar esperanza “y todos debemos aprovechar para movilizar desde ahí. No creo que jóvenes sean apáticos, pero no quieren que le hablen que sean como estética de campaña, quieren participar de verdad”.

En temas como generación de empleo y educación, habló de fortalecer educación técnica, tecnológica y superior para que estudien de acuerdo con las necesidades, “el empleo joven no puede enfocarse solo en grandes ciudades, hay que llegar inversión y conectividad a las regiones”.

Para Alejandro Palacio, líder joven de la campaña de Claudia López, el país con el que sueña es uno más justo y no perfecto, “uno de los propósitos que debemos tener como país es que la cuna no defina qué ocurre con una persona”. Manifestó que la promesa que le hizo el estado de bienestar a los jóvenes no se ha dado, “pero podemos transformar la rabia en esperanza. Entiendo la apatía de los jóvenes porque en el país hay causas que limitan la participación política de los jóvenes, yo vengo del movimiento social y estudiantil y fue ese fervor lo que me permitió crecer en mi liderazgo”.

Resaltó que las amenazas a la democracia hace que los jóvenes se movilicen, “vivimos amenazas a la democracia con candidatos que tienen una falta de entendimiento por la separación de poderes; mi generación va a ponerle frente a eso”. En cuanto a generación de empleo, dijo que el mérito en Colombia no existen y que tampoco es la solución a los problemas de empleo y educación, “proponemos educación pertinente, solucionar el problema de tener que endeudarse y generar 1 millón becas”. Por el lado de empleo, habló de incentivo para que los empleadores contraten, se generen acciones en presupuesto y líneas de crédito accesible para emprendimientos.

José Caballero, líder joven de la campaña de Abelardo de la Espriella, destacó que los jóvenes quieren un país más seguro, “la inseguridad nos toca a todos, salir a la Zona T se volvió algo peligroso, se volvió normal compartir la ubicación; eso no se debería normalizar, pero tampoco en Chocó, donde teníamos un encuentro con jóvenes y unos chicos tenían que viajar desde un municipio, pero un grupo armado les impidió viajar a Quibdó; hay problemas de seguridad en centros urbanos y en ruralidad”. Aseguró que los jóvenes no quieren nada regalado y que quieren un país en libertad y donde el mérito sea el centro, “Abelardo es el que más conecta con los jóvenes. Hay 100 millones de vistas en nuestras publicaciones en redes sin dinero en pauta publicitaria. Jóvenes están en Instagram u TikTok y Abelardo les habla a los jóvenes”.

Resaltó que los jóvenes no creen en la política y Abelardo ha sido un empresario que ha generado empleo y bienestar, “ha sido un ejemplo para los jóvenes y ven en él el outsider de la política. Con este gobierno no hubo cambio, lo que hemos visto es gente falsificando títulos. Abelardo propone un gobierno que luche contra la corrupción y los jóvenes quieren mérito”. Finalmente dijo que las carreras tradicionales de cinco años ya no las quieren los jóvenes, “proponemos un gobierno que fortalezca la IA, tecnología, data y estudios de ciclo corto”.

Maríapaz Buitrago, líder joven de la campaña de Paloma Valencia, apuntó que sueña con un país donde a los jóvenes no les toque irse del país por falta de oportunidades, “1 de cada 5 se quiere ir porque creen que no se puede cumplir con el propósito de vida. Soñamos un país donde conseguir empleo no sea un privilegio de unos tantos”, en ese sentido, dijo que la campaña de Paloma Valencia ha logrado algo valioso al construir las propuestas recorriendo todo el país, “todo el equipo ha recorrido diversos departamentos, hemos llegado donde están los jóvenes y los hemos escuchado. Hemos entendido las necesidades de los jóvenes desde la realidad. Hemos conectado con jóvenes, mi generación sabe que el 31 de mayo nos jugamos el futuro de Colombia, de la democracia y de la libertad”.

Apuntó que la generación joven en la más educada y desempleada al mismo tiempo, “la mitad de los jóvenes que trabajan son informales, entonces se proponen incentivos a la empresa privada, al emprendedor y dar subsidio a nómina de 10% hombres y 20% mujeres. También tenemos la Ruta 3E: emprendimiento, educación y empleo. El Estado les ayudará, se invertirá en emprendimiento, simplificar trámites para crear empresa y la creación de empleo formal”.

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