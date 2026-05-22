Gobierno convoca a reunión urgente a pueblos Misak y Nasa para analizar procesos de tierras

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el presidente Gustavo Petro convocó para el próximo lunes 25 de mayo, a las máximas autoridades de los pueblos Misak y Nasa con el objetivo de buscar una salida concertada a la crisis.

“El próximo lunes el presidente ha convocado a las máximas autoridades de los Misak y los Nasa para hablar de gobierno a gobierno sobre la problemática que hay sobre unas 800 hectáreas que hay allá en tierras”, señaló el ministro.

Según Benedetti, el Ejército Nacional ya ingresó a la zona para evitar nuevos enfrentamientos entre ambas comunidades, y reiteró en que la intervención busca contener la situación y no combatir a los grupos indígenas.

“Insisto, no es una manera para combatir con el Estado, niños están combatiendo. Están peleando dos autoridades, dos pueblos indígenas, que el Estado lo que trata de hacer es que eso no siga pasando, porque ha habido muertos y ha habido muchos heridos.”, explicó.

Pronunciamiento Francia Márquez.

La vicepresidenta Francia Márquez se ofreció a mediar en el conflicto territorial que enfrenta al pueblo Nasa y a la comunidad Misak en el municipio de Silvia, Cauca.

Esta crisis se agravó recientemente con enfrentamientos directos, lo que llevó a diversos líderes políticos a exigir la presencia de una comisión de alto nivel.

En un mensaje que apela a su raíz como mujer caucana, la alta funcionaria enfatizó que la violencia no puede ser el camino para dirimir las diferencias entre comunidades que han compartido siglos de exclusión histórica.

“Me dispongo como lideresa, como mujer caucana y como Vicepresidenta para ayudar a construir caminos de diálogo social. Caminos que, en medio de la diferencia, nos permitan cuidar la vida entre pueblos hermanos. Hago este llamado desde el respeto, porque nuestro Cauca ha sufrido demasiado. Nuestro pueblo ha padecido la violencia y el abandono. Pero insisto: no puede ser la violencia la que resuelva nuestros problemas”, aseguró Márquez.