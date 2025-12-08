Felipe Saruma inscribe su candidatura a la Cámara de Representantes por Cambio Radical

Este domingo, 7 de diciembre, el influencer Andrés Felipe Camargo, conocido como Felipe Saruma, oficiliazó su candidatura a la Cámara de Representantes por el Atlántico a través del partido Cambio Radical.

Saruma registró su candidatura en la Registraduría durante este domingo al lado de César Lorduy y Fuad Char, máximo jerarca de la Casa Char.

Según el Partido Cambio Radical, la apuesta por llevar a Felipe Saruma al congreso es “de acercar la política a las nuevas generaciones”.

“Con más de 26 millones de seguidores, premios internacionales y una trayectoria forjada desde la resiliencia, llega como un líder fresco, preparado y cercano, capaz de entender el territorio, conectar con la gente y abrir caminos de oportunidad para todos los colombianos”, se lee en la página del Partido Cambio Radical.

¿Quiénes son los otros candidatos?

El pasado jueves en horas de la mañana se inscribieron los otros candidatos a la Cámara de Representantes por el Atlántico del Partido Cambio Radical: Doris Bolívar, Samir Radi, Darlys Rodríguez, Welfran Torres, Yolanda Herrera Peña y Estefanel Gutiérrez.