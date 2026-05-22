Campaña de Abelardo De La Espriella reportó pago a AtlasIntel por más de $195 millones

En su más reciente informe sobre la financiación de las campañas presidenciales, Transparencia por Colombia informó que la campaña de Abelardo de La Espriella reportó un pago de $195’029.100 a la firma encuestadora AtlasIntel, por concepto de “capacitación e investigación política”.

Según el reporte de ingresos y gastos, las campañas que más reportan gastos en esta materia son las de De la Espriella y Sergio Fajardo.

“Por este concepto se encuentran pagos de materiales de apoyo, capacitadores y sondeos internos. El valor más alto por este código corresponde a la campaña de Abelardo de la Espriella, con un pago de $195.029.100 a la firma encuestadora AtlasIntel SAS", señala la organización.

Dicho gasto fue reportado en el mes de abril de 2026.

Esta información ha generado debate en las redes sociales debido a que la firma ha divulgado encuestas en las que el abogado superaría al candidato Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta. Sin embargo, dos informes de auditoría, expedidos por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del Consejo Nacional Electoral (CNE), le recomendaron a esa institución sancionar a la encuestadora con la suspensión de su registro al advertir que “incumple la ley y la reglamentación de manera grave y sistemática”.

Una de las auditorías, firmada por la comisionada Daniela Vélez Montoya, se refiere a la llamada encuesta AtlasIntel Semana, publicada el 9 de abril. En ella, se asegura que no es una encuesta, sino un sondeo, y que se encontraron seis “hallazgos sustantivos”.

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Por ejemplo, la senadora y jefe de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro, dijo que “la encuestadora más cuestionada, por expertos y por la ley, es financiada por Abelardo De La Espriella”.

Incluso, la magistrada del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, expidió una medida cautelar de urgencia y ordenó suspender la divulgación de las encuestas por parte de AtlasIntel, lo cual fue rechazado por otros magistrados de la corporación, quienes revocaron dicha decisión.

Sin embargo, la sala plena del CNE creó una comisión especial para estudiar el caso de la encuestadora.

La comisión quedó conformada por los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Altus Baquero (Partido Liberal) y Maritza Martínez (La U).