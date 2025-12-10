A una semana del plazo máximo para entregar firmas: ¿Cómo van los aspirantes presidenciales?

A siete días del cierre oficial para entregar firmas, el 17 de diciembre, las campañas que buscan llegar a la contienda presidencial por el mecanismo de comités inscriptores entraron en su fase más exigente.

La Registraduría deberá verificar cerca de 59 millones de apoyos antes del 21 de enero de 2026, mientras cada aspirante necesita acreditar más de 635.000 firmas válidas para mantenerse en la carrera.

Así avanza cada aspirante en la recta final

Las campañas ajustan sus cronogramas y concentran esfuerzos para garantizar la entrega antes del 17 de diciembre:

• Santiago Botero entregó 1,2 millones de firmas a inicios de noviembre.

• David Luna anunció en noviembre haber logrado cerca de 1 millón y ya lo radicó ante la Registraduría.

• Luis Gilberto Murillo reportó 1,3 millones de apoyos y los inscribió este martes.

• Mauricio Cárdenas entregó 1,1 millones en la fecha del reporte.

• Claudia López inscribió 1,2 millones el 10 de diciembre.

• Mauricio Lizcano entregó este miércoles 10 de diciembre alrededor de 1,8 millones de firmas.

• Vicky Dávila superó 1 millón y se inscribirá este jueves 11 de diciembre a las 10:00 a.m.

• Aníbal Gaviria radicará sus firmas el 11 de diciembre a la 1:30 p.m.

• Daniel Palacios reportó 1,2 millones de firmas que entregará el 11 de diciembre.

• Juan Daniel Oviedo tiene programada la radicación el 16 de diciembre.

• Abelardo de la Espriella reportó 4,8 millones de firmas, entregadas en una fecha posterior a sus primeros anuncios.

• Héctor Olimpo entrego 1.6 millones de firmas entregadas el 11 de noviembre de 2026.

Una semana decisiva

El volumen de firmas, la capacidad de validación y la congestión de entregas convertirán esta semana en la más crítica del calendario preelectoral. Las campañas afinan logística, mientras la Registraduría se prepara para uno de los procesos de verificación más grandes de los últimos años.