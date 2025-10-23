‘El cantante del gol’, Javier Fernandez, se lanzará al Congreso: presentó su movimiento ‘Fuera’

Congreso

Desde un evento en la ciudad de Bogotá, el narrador deportivo Javier Fernández, conocido como ‘el cantante del gol’, presentó a su movimiento político ‘Fuera’, con el que está recogiendo firmas para inscribirse a las listas a Congreso para el cuatrienio 2026-2030.

Fernández encabezará la lista cerrada al Senado, que está compuesta por 13 miembros, incluyendo abogados, empresarios, psicólogos y representantes de distintos sectores como el textil, de transporte, del agro entre otros.

Además, ‘Fuera’ apostará por obtener representación en las listas a la Cámara por Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlantico, Sucre y la circunscripción del exterior. Tienen un candidato para cada uno de estos territorios.

“Durante 42 años he vivido muchas cosas lindas del deporte primero como jugador de baloncesto, como deportista, donde padecí muchísimo y después como periodista e incluso como dirigente porque tuve la fortuna de ser vicepresidente del América en el momento más difícil del equipo, a pesar de ser hincha del Deportivo Calico, todos lo saben. Pero lo quise hacer porque hablé de una gente que estaba sufriendo, que estaba padeciendo un descenso que no merecían”, declaró el narrador.

El ahora candidato al Senado señaló que “he vivido como deportista, como dirigente y como periodista deportivo también. Y ahora digo ¿por qué no darles la mano?, así como digo en la transmisión de mis goles, ‘démonos las manos colombianos, abracémonos en un solo corazón para vibrar por nuestro país’. No hay nada más importante en este país que el deporte para unirnos’”.

Parte del slogan de campaña del movimiento ‘Fuera’ es decirle que no “a los politiqueros”, según comentó el propio narrador.

Para que se puedan materializar estas intenciones electorales, deberán alcanzar para Senado un mínimo aproximado de 600.000 votos. Ese sería el umbral que, de alcanzar, les brindaría personería jurídica, para que de entrada puedan meter tres senadores.

Las elecciones a Congreso son el 8 de marzo del próximo año. La inscripción formal se realizará tres meses antes, el 8 de diciembre.