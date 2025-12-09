¿Quiénes participarán de las consultas interpartidistas del 8 de marzo?: Este es el panorama

Colombia

El proceso para convertir las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 en una jornada también decisiva para definir candidaturas presidenciales avanza: 34 organizaciones políticas (partidos y movimientos por firmas) manifestaron al Consejo Nacional Electoral su intención de participar en las consultas interpartidistas.

Según el CNE, 34 colectividades formalizaron su intención de participar en la consulta interpartidista prevista para el 8 de marzo de 2026, la misma fecha de las elecciones al Congreso.

Entre las organizaciones que se inscribieron aparecen partidos tradicionales (Liberal, Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, Partido de la U) y movimientos por firmas liderados por aspirantes como Claudia López, Vicky Dávila o Mauricio Cárdenas. El tribunal electoral dio un plazo hasta el 22 de diciembre para que las organizaciones se retracten o ajusten su inscripción.

¿Quiénes no participaran en la consulta?

Sergio Fajardo anunció que no participará en la consulta y optará por ir directo a primera vuelta; de igual forma, Abelardo de la Espriella confirmó que no se sumará a la jornada interpartidista y seguirá su propio camino tras entregar sus firmas a la Registraduría.

¿Cómo seguirá el calendario electoral?

El CNE dio plazo a las agrupaciones para confirmar o retractarse hasta el 22 de diciembre, lo que deja espacio a correcciones de última hora en la lista de participantes.

Hasta entonces, partidos y campañas seguirán evaluando si convergen en consultas para intentar consolidar candidaturas únicas o si prefieren dirimir sus diferencias en la primera vuelta programada para el 31 de mayo de 2026