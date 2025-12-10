Fajardo propone la construcción de una “nueva mayoría”: Dice que se puede consolidar a través de encuestas

Colombia

Tras anunciar que no participará de las consultas interpartidistas de marzo, el precandidato presidencial, Sergio Fajardo, aseguró que su nuevo reto político es “construir una nueva mayoría”. Indicó que allí buscará reunir a sectores de izquierda, derecha y centro moderadas.

De acuerdo con Fajardo, el mecanismo para llegar a consolidar este nuevo espectro político podrían ser las encuestas calificadas, en las que participen quienes tengan la intención de unirse y establecer consensos.

“Esa es la tarea política que yo estoy encarando y estoy convocando. ¿Y qué vamos a hacer? Construir, no se nos olvide esto, construir una nueva mayoría en Colombia. Se pueden hacer encuestas calificadas de diferente naturaleza, donde pueden participar las personas que tengan intención de unirse, donde se pueden identificar programas comunes para enfrentar los retos que tenemos nosotros en Colombia”.

Sergio Fajardo presenta equipo anticorrupción

Por otro lado, el precandidato presidencial presentó su propuesta anticorrupción y el equipo que lo acompañará en dichas labores. Allí estarán Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia y candidato a la Cámara de Representantes; Camilo Enríquez, profesional en Finanzas y Administración de Empresas; Rubén Hernando Fernández, fundador del Centro Fe y Culturas de Medellín; Sandra Marcela Celis, experta en políticas públicas; Rosa Inés Ospina, exdirectora de la Corporación Transparencia por Colombia y Ana Paulina Sabbagh, politóloga.

Según informó, se plantearon cuatro ejes de acción enfocados en las sanciones a los corruptos, la vigilancia al uso de los recursos públicos, la reparación a las víctimas y la prevención de futuros hechos de corrupción.

“La corrupción en Colombia sigue siendo una apuesta de bajo riesgo y alto beneficio, donde la sanción llega tarde o no llega. Esto tiene que acabar. Nuestro plan se fundamenta en una convicción esencial: cómo se llega al poder, así se gobierna; solo con una campaña limpia, sin alianzas oscuras, se tiene la autoridad para liderar esta batalla frontal. Llegó la hora de recuperar el dinero de todas y todos”.

Fajardo anunció además que en caso de ser elegido como presidente crearía una gran agencia anticorrupción y que el 8 de agosto de 2026 presentaría tres proyectos de ley al Congreso, relacionados con esta materia.