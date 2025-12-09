¿Por qué Fajardo no va a consultas? Responde en 6AM

Sergio Fajardo es aspirante a la presidencia en las próximas elecciones del 2026. En 6 AM de Caracol Radio, el precandidato dio las razones del porqué no participará en consultas políticas, detallando que la idea es batallar en contra de los extremos que hay en la actualidad.

“Colombia está mamada, de la polarización, y el país necesita construir una nueva mayoría”, manifestó el exalcalde de Medellín. A su vez, dejó en claro que el reto real era enfrentar los extremos para avanzar como se debe, refiriéndose a que el país lo que necesitaba era buscar soluciones en las divisiones que hay.

También mencionó que esa nueva mayoría que promueve, se basa en encontrar el camino para derrotar esas divisiones que hay, además, resaltó que en las encuestas, él es la persona indicada para enfrentar a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, hablando de una posible segunda vuelta.

Por otro lado, resaltó que no tiene sentido ir a consultas, ya que eso causaba una “convocatoria” a un lugar en la geometría política de la izquierda y centroderecha.

“Eso no tiene sentido, tenemos que convocarnos, estar al centro, por supuesto, pero hay en la izquierda y en la derecha personas que son. Nada sensatas que quiero una Colombia distinta y esa es la nueva mayoría que tenemos que construir y ese es mi trabajo y para allá vamos”.

No ir a las consultas para avanzar

Al igual que Sergio Fajardo, otro aspirante que no irá a las consultas, es Abelardo de la Espriella. Noticia que al precandidato, no le molesta, ya que Fajardo declaró que él siempre ha estado en una política cívica alterna que sabe construir consensos: “yo siempre estaba en una política cívica alternativa que sabe construir consensos, que sabe transformar la condición de lo que tenemos en nuestra sociedad, pero nos destruye para construir”.

Asimismo, el exalcalde reiteró que el camino es construir una nueva mayoría, destacando que, no hay que destruir para avanzar, ya que se debe de tener la capacidad que escuchar a los diferentes sectores que hay en Colombia.

El reto político en Colombia en la actualidad

“Eso es legítimo, pero el reto político hoy en esta Colombia, que tiene una polarización inédita que está agotada, mamada, es distinto. ¿Quién llega a la segunda vuelta para derrotar en este caso a Iván Cepeda? ¿Y el camino? Es diferente”, subrayó Fajardo.

Según lo declarado por el exalcalde, este es uno de sus mayores propósitos, lograr una unión en Colombia, que el reto político radica en vencer la polarización en el país, y que la tarea es que haya una visión más amplia en el sector.

“Esa es la voz que yo escucho por todas partes y ese es el reto político y yo lo estoy liberando, lo quiero liberar. Las puertas están abiertas, como he dicho siempre respetando a los demás, porque tengo que dar ejemplo en la manera como hago la política, pero esa es la condición. En la segunda vuelta, Fajardo contra Cepeda y el reto político es adelante con Fajardo para romper la polarización”.

