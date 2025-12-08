Sergio Fajardo no participará en consulta interpartidista: “Las consultas no son el camino”

Se sigue afinando el tablero político de la gran consulta interpartidista del próximo año. Hasta este lunes, 8 de diciembre, los precandidatos tenían plazo de inscribirse y expresar su intención de participar en este proceso previo a las elecciones.

Algunos candidatos como Claudia López han sorprendido con su participación; otros, como Sergio Fajardo, sorprendieron por no querer participar en este proceso electoral.

Fajardo hizo su anuncio oficial a través de un comunicado que compartió y en el que señala que no participará porque cree que ese no es el camino para poder llegar a la presidencia. Para él, este tipo de mecanismos de participación previos a las elecciones lo único que hacen es “beneficiar a los extremos, dividir al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado”.

En este sentido, Fajardo lo apuesta todo para esa primera vuelta. Además, indicó en su comunicado que, en una eventual segunda vuelta, buscará que las fuerzas se reagrupen para derrotar a los “radicales Cepeda y De la Espriella”.

¿Quiénes sí participarán en la consulta?

Entre los precandidatos que ya confirmaron su participación en la consulta que se realizará el 8 de marzo del 2026, están:

Claudia López.

Juan Carlos Pinzón.

Cambio Radical (todavía no está claro el candidato).