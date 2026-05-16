Asesinan a dos integrantes de la campaña de Abelardo De La Espriella en Meta

La violencia volvió a golpear la contienda política en Colombia. Dos integrantes de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella fueron asesinados en el municipio de Cubarral, Meta, en un hecho que genera preocupación por las garantías de seguridad para candidatos y equipos políticos en medio del proceso electoral.

A través de un mensaje, De La Espriella confirmó la muerte de Roger Mauricio Devia, coordinador de campaña en Cubarral, y de Eder Fabián Cardona López, quienes se movilizaban en motocicleta cuando fueron atacados.

“Asesinaron a Roger Mauricio Devia, nuestro coordinador en Cubarral, en el departamento del Meta, y a Fabián Cardona, otro miembro de la campaña que viajaba con él en su moto. Roger era un patriota, un padre, fue un alcalde cívico”, expresó el candidato presidencial.

Reacciones de la opinión pública condenan los hechos

El registrador nacional, Hernán Penagos, rechazó el crimen y reiteró la necesidad de fortalecer las medidas de protección durante la campaña electoral.

“Que podamos garantizar todas las instituciones del Estado, en cabeza del Ministerio de Defensa, que la ciudadanía pueda votar tranquilamente y que los actores electorales, candidatos y candidatas, puedan realizar su actividad política”, afirmó Penagos.

Por su parte, el también candidato presidencial Miguel Uribe Londoño expresó solidaridad con las familias de las víctimas y condenó el ataque.

“Me duelen mucho los asesinatos de Roger Mauricio Devia Escobar y de Eder Fabián Cardona López. Me identifico con sus familias destruidas por la violencia, a quienes les expreso toda mi solidaridad, afecto y aprecio”, señaló.

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Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del doble homicidio ocurrido en el departamento del Meta.

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