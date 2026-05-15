Humberto De La Calle respaldó posición del Gobierno sobre la Jurisdicción Agraria y pidió aprobarla

El exsenador de la República y exjefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc, Humberto De La Calle, expresó su respaldo al Ministerio de Agricultura, quien resaltó la necesidad de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mantenga su facultad legal de administrar y adjudicar los bienes baldíos.

A través de su cuenta de X, se pronunció sobre la polémica propuesta de quitarle esta función a la ANT y entregársela a los jueces especializados.

“Comparto las ideas de la doctora Carvajalino. He manifestado opiniones similares desde las conversaciones en La Habana. Lo hice recientemente en audiencia en la Corte Constitucional. La ausencia de jurisdicción agraria ha frenado la reforma rural. La bifurcación justicia ordinaria/justicia civil ha sido fatal”, dijo.

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Y aseguró que el Congreso de la República debe aprobar la ley procedimental antes del cierre de la legislatura.

Sobre esta discusión, la ministra de Agricultura Martha Carvajalino explicó que los bienes baldíos “son propiedad de la Nación, tienen un régimen legal especifico y una destinación constitucional para campesinos sin tierra, pueblos indígenas, comunidades negras y la protección ambiental”.

“La Agencia Nacional de Tierras es quien administra estos bienes y derivado de ello los adjudica. Eliminar esta facultad es quitarle a la Nación la disposición del patrimonio más importante de la reforma agraria”, advirtió.

La Agencia Nacional de Tierras y la oposición chocan por Jurisdicción Agraria

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el director de la ANT, Felipe Harman, advirtió que desde sectores de oposición se estaría impulsando una interpretación que, según él, podría limitar de fondo las competencias de la entidad.

“De manera soterrada se viene ambientando la situación de que la Agencia Nacional de Tierras pierda facultades hasta para titular baldíos”, dijo.

El funcionario señaló que algunos planteamientos llevarían a que trámites administrativos sobre tierras terminen sometidos a control judicial, incluso en casos de formalización de propiedad campesina.

“Imagínese ahora que todos los trámites asociados a la tierra van a tener control judicial, incluyendo la formalización de la propiedad. Eso es un exabrupto que no podemos permitir”, afirmó.

¿Qué respondió la oposición?

Por su parte, la representante a la Cámara del partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez, defendió la necesidad de que los jueces tengan un papel central en la resolución de los conflictos por las tierras.

Según la congresista, la Jurisdicción Agraria fue creada precisamente para que sean los jueces independientes quienes diriman este tipo de disputas y no las entidades del Ejecutivo: “La Jurisdicción Agraria no puede construirse debilitando las garantías judiciales de los ciudadanos”.

Arbeláez sostuvo que la ANT cumple una función importante, pero insistió en que las decisiones finales sobre derechos de propiedad deben contar con control judicial.