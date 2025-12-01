Vamos bien y ese es el premio a la coherencia: Sergio Fajardo sobre resultados de encuesta Invamer

En las últimas horas se revelaron los resultados de la más reciente encuesta Colombia Opina #19 realizada por Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio en la cual se muestra el panorama electoral a meses de las elecciones presidenciales 2026.

En esta encuesta se evidenció que en primera vuelta, Iván Cepeda lidera la intención de voto con 31,9%, seguido por Abelardo de la Espriella con 18,2% y Sergio Fajardo con 8,5%. En la lista, le siguen Miguel Uribe (4,2%), Claudia López (4,1%) y Vicky Dávila (3,7%), mientras que un 11,3% de los votantes permanece indeciso.

En 10AM habló el precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien dijo que va muy bien: “Yo vengo recorriendo un camino desde el año pasado, de manera sistemática, seria, responsable y aprendiendo de todo lo que fueron las dificultades de las campañas anteriores y vamos por el camino correcto”.

Agregó que él no está pendiente de quién asistió a las reuniones o no, tampoco se ha visto envuelto en escándalos, no es viral, es decente, no se pone en confrontaciones y ve el resultado de esta encuesta como el premio a la coherencia y consistencia que no se ve en Colombia.

Estos resultados ubican a Sergio Fajardo en un tercer puesto después de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, pero ¿Cómo remontar esos resultados?

Fajardo indicó que por el camino que va se están haciendo bien las cosas y es el que le va a permitir llegar a un buen puerto con buenos resultados, “Nosotros vamos para adelante, no mire para los lados, mire hacia adelante”.

¿Qué piensa de la candidatura de Miguel Uribe Londoño?

“Yo no pienso sobre la candidatura de Miguel Uribe. Yo estoy concentrado, yo no miro para los lados. Yo no hablo de los otros candidatos. Él tiene, por supuesto, una figuración asociada con su hijo, que se le conocía, con quien había conversado. Están haciendo su campaña”.

Alianza con Claudia López:

El candidato indicó que con Claudia López solo ha hablado una vez este año, “Yo no me burlo de ella, yo no la ofendo, nada. Ella, está haciendo su campaña, no deja ser una mujer inteligente, valiente, y tiene su personalidad, y eso es lo que quiere ella hacer, y ella quiere ser presidenta de Colombia, y yo voy a ser presidente el año entrante”, comentó Fajardo.