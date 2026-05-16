Elecciones 2026: ¿Qué candidatos presidenciales renunciaron a su aspiración antes de primera vuelta?

En el marco de las elecciones de 2026, la carrera por la Presidencia ha estado marcada por alianzas políticas y renuncias de varios precandidatos que inicialmente habían buscado llegar a Casa de Nariño.

Desde pocos meses antes de la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo, varios nombres decidieron retirar oficialmente su aspiración. Algunos de ellos lo hicieron para respaldar otras campañas, mientras que otros optaron por no competir bajo el actual clima político.

La Registraduría Nacional ha informado a la ciudadanía que las renuncias de los candidatos después del cierre de inscripciones no siempre implican modificaciones inmediatas en el tarjetón electoral, en especial si ese material ya fue enviado a impresión.

Por lo anterior, es posible que, en la tarjeta de votación del próximo 31 de mayo, algunos ciudadanos encuentren los nombres y las fotos de candidatos que ya se retiraron y cuyo voto no contará para elegir al próximo presidente de Colombia.

En Caracol Radio, le contamos cuáles fueron esos precandidatos presidenciales que desistieron de su intención de llegar a las urnas:

Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba

En marzo de 2026, tanto el exministro del Interior Daniel Palacios como el excontralor Carlos Felipe Córdoba anunciaron su retiro de la contienda presidencial y decidieron sumarse a la campaña de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Juan Fernando Cristo

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo exploró la posibilidad de adelantar una candidatura presidencial independiente varios meses antes de las elecciones. Sin embargo, al final, decidió no inscribirse y prefirió sumarse al proyecto del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Clara López

La exministra y senadora Clara López renunció a su aspiración presidencial para adherirse a la candidatura de Iván Cepeda.

A pesar de que López se retiró después del cierre oficial de inscripciones, su espacio en el tarjetón electoral quedó en blanco después de que la Registraduría Nacional hiciera el respectivo ajuste.

Luis Gilberto Murillo

El excanciller Luis Gilberto Murillo decidió retirar su candidatura presidencial y sumarse a la campaña de Cepeda por el Pacto Histórico. Sin embargo, a diferencia de Clara López, su nombre sí alcanzó a aparecer en algunos tarjetones electorales debido a los tiempos de impresión.

Maurice Armitage

El exalcalde de Cali Maurice Armitage anunció que desistía de competir por la Presidencia tras asegurar que no era su intención “fragmentar más la votación” y, por eso, consideró necesario depurar el número de candidatos en la contienda actual.

¿Qué partidos no presentaron candidato presidencial en 2026?

Algunos partidos políticos también por no presentar candidato para la actual competencia presidencial.

Ese fue el caso del Partido Conservador, el cual confirmó en marzo de 2026 que no tendría candidato propio para las elecciones a pesar de que varios de sus dirigentes habían manifestado interés en aspirar. Algunos de ellos fueron el senador Efraín Cepeda, el exministro Rubén Darío Lizarralde y la representante Juana Carolina Londoño.

Otros partidos que optaron por explorar coaliciones y no inscribir a un candidato propio fueron: Cambio Radical, Alianza Verde y el Partido de la U.

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