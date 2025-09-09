“Es una afrenta contra la justicia”: Camilo Romero tras asistir a audiencia por licores en la Corte

Colombia

El precandidato presidencial, Camilo Romero, denunció que se le vulneró el derecho al debido proceso en medio de las audiencias a las que acudió en la Corte Suprema de Justicia, por la venta del Aguardiente de Nariño mientras fue gobernador de ese departamento.

#POLÍTICA El precandidato presidencial, Camilo Romero, anunció que acudirá ante instancias internacionales, esto luego de denunciar que el magistrado Ariel Augusto Torres habría violado el debido proceso en medio del caso que Romero enfrenta en la Corte Suprema de Justicia, por… pic.twitter.com/6ehIlNLwdS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 9, 2025

Según informó Romero, decidió retirarse de dichas audiencias luego de que se le impusiera como abogada suplente a una defensora pública, debido a que su abogado titular, Miguel Ángel del Río, presentó una incapacidad médica.

“Lo que está pasando es inaudito. Aun cuando la constancia médica de mi abogado titular no comprometía la realización de la totalidad de audiencias programadas para esta semana, el magistrado Torres decidió seguir adelante con una defensora pública impuesta como abogada suplente, lo que constituye una clara arbitrariedad nunca antesvista en Colombia. ¿Cómo se le pide a una abogada, sin siquiera hablar con su defendido, armar la defensa de un proceso de 8 años, y más aún en una etapa clave, como lo son los contrainterrogatorios de un juicio?”.

Camilo Romero anuncia que tomará acciones legales:

Ante lo ocurrido, el también exembajador en Argentina anunció que no solo presentará todos los recursos a los que haya lugar en el sistema judicial del país, sino que además acudirá a instancias internacionales.

“Todo esto sucede en el proceso de sicariato judicial que inició en mi contra el nefasto Néstor Humberto Martínez hace ocho años. No han encontrado una sola prueba en mi contra y nunca la van a encontrar, porque no existe”, agregó el precandidato quien también señaló que “lo que han hecho es un vergonzoso atropello sin precedentes, que no solo me afecta a mí y mi abogado, sino a la justicia colombiana”.