Lío licores: Pedro Rodríguez, exasesor de la UNGRD, testificará contra Camilo Romero

Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de Olmedo López se convertirá en testigo de la Fiscalía, a través de un principio de oportunidad que suscribieron por su participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-.

En la negociación judicial, Rodríguez Melo, procesado por haberse apropiado de $1.000 millones del fraudulento negocio de los carrotanques de La Guajira, se compromete a declarar como testigo de cargo contra 13 presuntos implicados en el direccionamiento de contratos.

En la lista figura el nombre de Camilo Ernesto Romero Galeano - exembajador en Argentina y actual precandidato presidencial- , en el radicado 110016000102201600502 adelantado por la Fiscalía 1 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Pedro Rodríguez le dijo al ente investigador que llegó a la UNGRD recomendado por Camilo Romero. Y, se comprometió a declarar en el juicio que se adelanta en su contra en la Corte Suprema, por presuntas irregularidades en contratos de licor cuando fue gobernador de Nariño.

Según el documento, lo acusa de ser el “actor fundamental en la intervención ilícita del proceso de regulación del sistema de venta comercialización de aguardiente en el departamento de Nariño desde la gobernación en el año 2016. Señalará que ROMERO GALEANO, en su calidad de gobernador, garantizo la adjudicación del negocio a RICHARD PORTILLA como parte de un compromiso adquirido con éste durante la campaña electoral de 2015, en la que el último habría realizado aportes económicos y en especie. Indicará que, para concretar este favorecimiento, se estructuró un esquema de manipulación normativa y administrativa que permitió direccionar la adjudicación en favor de PORTILLA”.

¿Por qué la Corte investiga a Romero?

Se investigan irregularidades presentadas en la selección de la empresa que se encargaría de comercializar 80 mil cajas de licor en el año 2016. Al parecer el contrato se adjudicó a la Organización de Licores de Nariño S. A. S. sin que previamente se hubiera realizado el proceso de selección correspondiente.

A Romero se le investiga por los delitos de falsedad ideológico en documento público, falsedad material en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y asociación para la comisión de un delito.

En este proceso también está siendo investigado Mario Fernando Benavides Jiménez, gobernador encargado de Nariño.

