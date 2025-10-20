Corte se mantiene en asignar abogado suplente mientras que Camilo Romero apela decisión

JUSTICIA

En una nueva audiencia en el marco del juicio en contra de Camilo Romero, por presuntas irregularidades en la contratación de licores en el departamento de Nariño, la Corte Suprema de Justicia volvió a reafirmar su posición en cuanto a algunas posibles maniobras dilatorias.

La Sala Especial de Primera Instancia, en cabeza del magistrado Ariel Torres, se mantiene en que se le asignó un defensor suplente a Camilo Romero, exembajador y precandidato presidencial, debido a las inasistencias del abogado principal, Miguel Ángel del Río.

El magistrado Torres indicó que la idea con esa determinación era no dilatar la etapa de juicio ni la práctica probatoria.

Además, la Corte le hizo un llamado a Romero para que se abstenga de calificar con expresiones deningrantes o irrespetuosas a los magistrados.

“Llamar la atención al acusado CAMILO ERNESTO ROMERO GALEANO para que en obedecimiento a los deberes de las partes e intervinientes que el ordenamiento procesal penal establece (art. 140 Ley 906 de 2004) se abstenga de utilizar expresiones denigrantes e irrespetuosas contra el Magistrados Sustanciador o algún otro miembro de la Corporación, pues de persistir en tal tipo de comportamientos podría verse sometido a la aplicación de las medidas correccionales que a los jueces el ordenamiento otorga”, indica el auto.

#JUSTICIA La Corte Suprema de Justicia se mantiene en que se le asignó un defensor suplente a Camilo Romero, exembajador y precandidato presidencial, debido a las constantes inasistencias del abogado principal. Indican que la idea con esa determinación es no dilatar la etapa de… pic.twitter.com/KM5elqDhBH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2025

Defensa de Camilo Romero apela decisión

El abogado Miguel Ángel del Río, defensa de confianza de Camilo Romero, apeló la decisión del tribunal de continuar con las sesiones de juicio oral utilizando un defensor público como sustituto.

Se argumenta que las ausencias del abogado Del Río no constituyen una maniobra dilatoria, sino una respuesta legítima a situaciones de riesgo y enfermedad. Se destaca que las excusas médicas fueron aprobadas y que las amenazas contra su vida fueron de conocimiento público.

La defensa también argumentó la participación del abogado Del Río en el juicio contra el expresidente Uribe Vélez, en representación de las víctimas, justifica su ausencia en otros procesos.