Corte continúa juicio contra Romero pese a dilaciones: el precandidato se salió de la audiencia

JUSTICIA

En la mañana de este 08 de septiembre la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelantó una audiencia en el marco del juicio contra Camilo Romero, exembajador en Argentina y actual precandidato presidencal, por irregularidades en su gestión cuando fue gobernador de Nariño.

En esta audiencia, Romero pidió que se suspendiera la diligencia pues su abogado defensor, Miguel Ángel del Rio, tuvo una complicación médica que le generó una incapacidad.

Le puede interesar ‘¿Actúo o no actúo?’: la incertidumbre de los militares frente a civiles usados como escudos humanos

Para la Sala Especial de Primera instancia, la defensa de Romero podía ser asumida por la abogada suplente, teniendo que cuenta que conoce el expediente desde el 19 de julio.

En ese sentido el magistrado Ariel Torres indicó que la audiencia debía continuar, pues ya se han presentado más maniobras dilatorias. El magistrado le llamó la atención a la defensora suplente que aseguró no estar preparada para el contrainterrogatorio.

“Con todo respeto, desde el inicio, desde cuando se le designó, fue de manera clara que se le dijo que era para suplir las ausencias del defensor principal. para evitar que se dañara el trámite de las audiencias. Por supuesto que debía estar usted preparada para, si se presentaba una eventualidad de última hora, estar preparada y haber hablado con el defensor, con el procesado, para cumplir cabalmente con el encargo para el cual fue designado", aseguró el magistrado.

Romero se retira de la audiencia y anuncia medidas

Camilo Romero, precandidato presidencial, aseguró que interpondrá una tutela e incluso acudirá a las instancias internacionales luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera avanzar en el juicio en su contra sin la presencia de su abogado titular.

#JUSTICIA Camilo Romero, precandidato presidencial, aseguró que interpondrá una tutela e incluso acudirá a las instancias internacionales luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera avanzar en el juicio en su contra sin la presencia de su abogado titular.



La Corte avaló… pic.twitter.com/faPHz2UV2h — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 8, 2025

“Cuarto, si se mantiene esta decisión de continuar esta audiencia de manera irregular, debo anunciar que obviamente debo presentar una acción de tutela y acción de nulidad por violación sistemática al derecho de defensa. Estas actuaciones por parte de la más alta instancia judicial de nuestro país, que son ustedes, la Corte Suprema de Justicia, sin duda alguna me obligan, me llevan a escalar esta situación a nivel internacional”, dijo Romero para luego retirarse de la audiencia.