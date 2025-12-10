¿Colombia necesita una constituyente?: Las posturas de los líderes al Senado ante propuesta de Petro

En El Gran Reto de 10AM, los líderes a las cabezas del Senado se refirieron a la propuesta que planteó el presidente Gustavo Petro sobre una asamblea constituyente, tal como sucedió en el año 1991. Algunos de ellos se mostraron a favor de esta iniciativa. Mientras que otros señalaron las razones por las cuales no la apoyarían.

Lucho Garzón

El exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, quien lidera la lista del partido Alianza Verde, señaló que está de acuerdo con una constituyente, pero bajo unos escenarios puntuales: “Si las reformas en general no prosperan, especialmente si tienen que ver con la forma de ser de la política, el Congreso debería convocar una constituyente sobre aspectos puntuales para cambiar ciertas cosas”, explicó.

Andrés Forero

Por su parte, Andrés Forero, congresista del Centro Democrático, fue mucho más contundente en su respuesta: “Lamento que el presidente de la República use el discurso de la constituyente para dividir al pueblo y no para unirlo. Cada vez que ve alguna dificultad en el Congreso, sale a decir que se necesita una constituyente. Ese es el marco en el que nosotros tenemos que desenvolvernos sin importar nuestras diferencias”, dijo.

David Barguil

En la misma línea, el exsenador David Barguil, quien encabeza la lista del Partido Conservador, señaló que la propuesta es una estrategia del presidente para hacer política.

“No hay ninguna capacidad para liderar algún proceso de esa índole. Una constituyente debe ser un escenario de encuentro, como sucedió en el 91, pero este sería el escenario del desencuentro, y así no se construye país”, resaltó.

Carolina Corcho

La exministra de Salud y cabeza al Senado por el Pacto Histórico, Carolina Corcho, manifestó que el Congreso debe ser reformado, por lo que se mostró a favor de una constituyente: “En la medida en que la ciudadanía no cambie el Congreso, y eso implica votar bien, será necesario una asamblea constituyente”, afirmó.

Lidio García

El presidente del Congreso, Lidio García, quien encabeza la lista del Partido Liberal, también señaló que no apoya la constituyente del presidente Petro a partir de la opinión de la exministra Corcho.

“El Gobierno no acepta cambios en las reformas que presenta. El Congreso ha votado lo que considera le conviene al país, y ha dado una demostración de independencia de poderes, pese a la forma impositiva que ha tenido el Gobierno en sus propuestas”, aseguró.

Juan Sebastián Gómez

Para Juan Sebastián Gómez, quien encabeza la lista del Partido Nuevo Liberalismo, la constituyente propuesta por Petro resulta algo imposible e inviable: “Una constituyente busca reformar el estado en torno a una unión de visiones, pero el Gobierno se ha encargado de polarizar. Ese no puede ser el fin del Estado ni pensar que con eso se va a salvar", señaló.

Felipe Lemos

Por último, el senador Felipe Lemos, cabeza del Partido de la U, también se mostró contrario a la propuesta del Petro: “La actitud del presidente es plantear un escenario de convocar al pueblo para tomar las decisiones en Colombia. Por ejemplo, la reforma tributaria no resuelve los problemas estructurales en este aspecto”, precisó.

Reviva el debate en El Gran Reto de 10AM