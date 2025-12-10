Cabezas de lista responden para qué quieren ir al Senado en 2026: principales propuestas

Los líderes que encabezan las listas al Senado para el próximo año, estuvieron conversando en 10 AM de Caracol Radio, donde Andrés Forero, Juan Felipe Lemos, David Barguil, Carolina Corcho, Juan Sebastián Gómez, Lidio García y Lucho Garzón, compartieron sus principales propuestas por las que quieren llegar al Senado.

Recuerde que dentro las principales funciones que ejercen los Senadores, se encuentran crear, reformar y derogar leyes, actuando como un representante de los ciudadanos y sus intereses frente al Estado, pues así, también ejercen control político y defienden el bien común y la justicia.

Propuestas de los cabeza de lista al Senado 2026

Juan Sebastián Gómez

El representante que hace parte del partido político Nuevo Liberalismo, Juan Sebastián Gómez, inició asegurando que una de las principales funciones del Congreso es ejercer control político, y, por tanto, si al gobierno se le aprueban diferentes proyectos, pero este no funciona como debería, se le debe prestar especial atención, pues tampoco están ahí para “decir si a todo”.

Posteriormente, comentó que sus propuestas están orientadas hacia la descentralización, pues a pesar de que esto ha sido mencionado en gobiernos como el de Duque o Petro, no se ha llevado a cabo, por tanto, se debe garantizar que el dinero de las regiones, llegue directamente a los municipios donde más los necesitan. Además, estableció que se debe revisar y reformar la manera en que se recaudan fondos en los municipios, así como también, analizar como son distribuidos.

