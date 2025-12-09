Política

Impulsan proyecto de ley para apoyar a personas que salen de la cárcel con empleo y acompañamiento

La congresista Katherine Miranda y la activista Johana Bahamón presentaron en el Congreso el proyecto Segundas Oportunidades 2.0, una propuesta para que las personas que ya cumplieron su condena.

Impulsan proyecto de ley para apoyar a personas que salen de la cárcel con empleo y acompañamiento

María Paula Manrique Salcedo

La representante a la Cámara Katherine Miranda y la activista Johana Bahamón presentaron en el Congreso el proyecto Segundas Oportunidades 2.0, una iniciativa que busca mejorar las condiciones de reintegración de las personas que salen de prisión y ya cumplieron su condena.

La propuesta plantea que el Estado asuma un papel más activo en este proceso y se convierta en el primer empleador de esta población. Para esto crea tres herramientas: un Programa Nacional de Reintegración Social y Económica, una Ruta Nacional de Reintegración y un Subsidio de Segunda Oportunidad.

Con estos mecanismos se busca garantizar que las personas pospenadas reciban apoyo en educación, orientación psicológica, trámites básicos y acceso al mercado laboral.

Durante la presentación, Miranda aseguró que la iniciativa obliga al Estado a dar ejemplo en la inclusión laboral.

“Si exigimos que una persona se reintegre, el Estado debe ser el primero en abrir la puerta del empleo y dar el ejemplo”, dijo.

Bahamón explicó que este proyecto retoma lo construido en la Ley de Segundas Oportunidades de 2022, pero lo convierte en una política más amplia, estable y disponible en todo el país.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad