Impulsan proyecto de ley para apoyar a personas que salen de la cárcel con empleo y acompañamiento

La representante a la Cámara Katherine Miranda y la activista Johana Bahamón presentaron en el Congreso el proyecto Segundas Oportunidades 2.0, una iniciativa que busca mejorar las condiciones de reintegración de las personas que salen de prisión y ya cumplieron su condena.

La propuesta plantea que el Estado asuma un papel más activo en este proceso y se convierta en el primer empleador de esta población. Para esto crea tres herramientas: un Programa Nacional de Reintegración Social y Económica, una Ruta Nacional de Reintegración y un Subsidio de Segunda Oportunidad.

Con estos mecanismos se busca garantizar que las personas pospenadas reciban apoyo en educación, orientación psicológica, trámites básicos y acceso al mercado laboral.

Durante la presentación, Miranda aseguró que la iniciativa obliga al Estado a dar ejemplo en la inclusión laboral.

“Si exigimos que una persona se reintegre, el Estado debe ser el primero en abrir la puerta del empleo y dar el ejemplo”, dijo.

Bahamón explicó que este proyecto retoma lo construido en la Ley de Segundas Oportunidades de 2022, pero lo convierte en una política más amplia, estable y disponible en todo el país.