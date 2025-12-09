Reforma a la Salud: vuelve a frustrarse discusión de su tercer debate en Comisión Séptima del Senado

Se dilata debate de la reforma a la salud en Comisión Séptima: se retomaría hasta la próxima semana. Foto: suministrada.

Este martes 9 de diciembre, en vísperas del cierre del Congreso, volvió a frustrarse la discusión de la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima del Senado.

En este caso, tras más de tres horas de discusión, ni siquiera logró aprobarse el orden del día en la Comisión y por ende, tampoco pudo avanzar el debate.

Hay que señalar que en sesiones pasadas desde la oposición radicaron una proposición con la que pedían a la mesa directiva de la Comisión que no se diera el debate hasta conocerse del futuro de la Reforma Tributaria o Ley de Financiamiento que se hundió hoy en las Comisiones Económicas.

A propósito el senador del Partido Liberal y presidente de la Comisión Séptima, Miguel Ángel Pinto, anunció que para la próxima sesión citarán al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que allí explique de dónde saldrán los recursos y el presupuesto con el que el Gobierno Nacional busca sacar adelante la Reforma a la Salud.

“Hoy se ha hundido la Reforma Tributaria y ahora nos corresponde en la siguiente sesión citar al Ministro de Hacienda para que nos diga ahora cómo queda este proyecto sin esos recursos que ellos tenían presupuestados para la Reforma a la Salud, cuáles van a ser esas fuentes de financiamiento que van a reemplazar para poder sacar adelante una reforma que hoy no tiene recursos para el 2026”.

Entre tanto el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien se retiró del recinto antes de levantarse la sesión, aseguró que lo que estaría buscando la oposición es dilatar la discusión de la Reforma. Indicó además que allí no se le ha permitido hacer algunas aclaraciones sobre lo que propone la iniciativa.

“Yo he asistido a todas las reuniones, pero lo que vemos es que no hay interés de discutir la reforma. Además, yo le he pedido al señor presidente que me permita dar ciertas aclaraciones, si no me lo permite, por ejemplo, una aclaración supremamente clara. La regla fiscal decidió o dijo que se necesitaba el 0.5 del PIB durante los próximos 10 años para poder soportar la reforma y miren ustedes, lo que uno se da cuenta es que nadie ha revisado verdaderamente lo que nosotros presentamos”.

Recordemos que la Reforma a la Salud está a la espera de surtir su tercer debate desde hace más de 8 meses, cuando fue aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes y que el próximo 16 de diciembre se acaba este periodo legislativo.