¿Subió o bajó? Así quedó la inflación de noviembre según DANE: Análisis salario mínimo y arriendos

Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) informó este 5 de diciembre de 2025 que la inflación anual —medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)— se situó en 5,30% a corte de noviembre. La variación mensual fue de apenas 0,07%, mientras que la variación acumulada en lo corrido del año alcanzó el 4,82%.

La cifra anual (5,30%) representa una ligera reducción frente al mes anterior, cuando la inflación había alcanzado 5,51%. Esa moderación mensual mejora algo la estabilidad, pese a que los precios siguen por encima del objetivo de inflación fijado por el Banco de la República.

La cifra de noviembre marca la tendencia final del año y sirve como insumo para estimar el incremento del salario mínimo, las pensiones y los arriendos en 2026. El dato definitivo del IPC se conocerá a principios de enero de 2026.

En el caso del salario mínimo, la cifra anual sirve como referencia para la negociación tripartita del gobierno con empresa y sindicatos (trabajadores). Si se mantiene en 5,30%, se fija de forma técnica este mínimo indispensable para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

No obstante, el Gobierno Nacional considera como referencia la estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual indicó que para 2025 el salario mínimo debería aumentar un 13.3% para que una familia colombiana viva dignamente.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dio a conocer este 9 de diciembre las propuestas de los empresarios y trabajadores sobre el incremento del salario mínimo para el 2026. Mientras que las centrales obreras piden 16%, los gremios empresariales proponen incrementar el salario mínimo en un 7.21%.

Gobierno 13.3%: $189.925,5

$189.925,5 Sindicatos 16% : $227.760

: $227.760 Empresa 7.2%: $102.634

El Gobierno analizará estas propuestas con el presidente Gustavo Petro. “Estos distintos escenarios se los vamos a presentar al presidente seguramente esta misma semana y será él quien tenga la última palabra de la propuesta que podamos eventualmente traer a la Comisión de Concertación”, añadió el ministro Sanguino.

Análisis del salario mínimo con inflación del 5,30%

El salario mínimo mensual legal (SMMLV) para 2025 quedó en $1.423.500. En ese sentido, si ajustamos con IPC 5.30 %, el resultado sería el siguiente:

Salario actual en 2025: $1.423.500 COP

Aumento hipotético por inflación de 5.30 %:

1.423.500 x 0.053 = 75.465

Nuevo salario: $1.498.965

Esto subirían los arriendos en Colombia con un IPC del 5,30%

En materia de vivienda, los arriendos que están indexados a la variación de precios de bienes y servicios, probablemente seguirán aumentando o se mantendrán elevados. Según la Ley 820 de 2003, el incremento máximo de precio del arriendo debe estar ligado con el incremento del IPC-

De acuerdo con la norma, los contratos entre arrendatarios y arrendadores, no podrán tener como base el ajuste del salario mínimo, entendiendo que estos valores no deben presionar al alza, el comportamiento del IPC.

Supongamos un arriendo mensual de $1.200.000. Con ajuste por IPC:

Aumento: 1.200.000 x 0.053 = 63.600

Nuevo arriendo: $1.263.600

Esto refuerza la necesidad de que los incrementos salariales sean al menos iguales o superiores a la inflación para que las familias no pierdan poder adquisitivo real.

La cifra ce noviembre sigue siendo alta comparada con el objetivo del Banco de La República que espera que la inflación finalice en 5,1%, así como para muchos hogares, especialmente los que destinan una parte significativa de sus ingresos a vivienda y servicios, el alivio real será limitado. Para finales de 2026, se prevé que esta cifra descienda y cierre en 3%.