Alcalde de Medellín presentó rendición de cuentas con avances en el plan de desarrollo

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, destacó este miércoles 10 de diciembre, en un evento público realizado en Plaza Mayor, los avances alcanzados durante el año 2025 en el marco de su plan de desarrollo.

Avances sociales y educativos

Con dos años de gobierno, cerca de la mitad de su periodo, el mandatario expuso resultados en programas de educación y bienestar social como Cero Hambre, Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer y Buen Comienzo, además de proyectos en seguridad, recuperación institucional y compromiso social.

Cifras destacadas:

- Reducción de la pobreza en los hogares del 27% al 22%.

- Crecimiento de la clase media del 48% al 54%.

- Disminución de la tasa de deserción escolar.

- Tasa de desempleo del 6,7%, por debajo de la media nacional.

- Reducción de la desnutrición infantil del 1,1% al 0,4%.

- Descenso en los índices de homicidio y otros delitos.

Resultados financieros

El alcalde aseguró que Medellín logró estabilizar sus finanzas. Recordó que, al inicio de su mandato, en 2024, la ciudad estaba reportada en el boletín de deudores, con un déficit de 197.000 millones de pesos por obligaciones con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Metro de Medellín.

Administración de recursos

La transición presupuestal pasó de 33 billones a 44 billones de pesos, con la siguiente distribución:

- 9 billones para inversión social.

- 8 billones para obras físicas, equivalentes a 1.800 proyectos en la ciudad.

- Incremento del recaudo en industria y comercio en un 20% (900.000 millones de pesos).

- Aumento del recaudo predial en un 10% (421.000 millones de pesos).

El mandatario resaltó que estos resultados reflejan confianza ciudadana, austeridad y recorte en gastos de funcionamiento.

Grandes obras y movilidad

Medellín tendrá una inversión de 8 billones de pesos en infraestructura, con un total de 1.800 obras físicas destinadas a generar empleo y bienestar social.

En movilidad, Gutiérrez destacó que el Metro de la 80 registra un avance del 42%, según cronogramas de gestión predial.

“En la movilidad siempre hay un reto, sobre todo en una ciudad que crece en población y parque automotor. Estamos construyendo más vías, más puentes vehiculares, recuperación de la malla vial y, sobre todo, fortaleciendo el transporte público. Para el Metro ya adquirimos, junto con la Gobernación y la Alcaldía, trece nuevos trenes que llegarán a partir de enero de 2027 y se incorporarán de manera gradual durante ese año”, afirmó el alcalde.

Retos y relación con el Gobierno Nacional

La Administración Distrital señaló como retos la recuperación integral del Centro de Medellín y el Parque Lleras, con énfasis en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, Gutiérrez expresó su inconformidad con el Gobierno Nacional, al denunciar la falta de articulación con el presidente Gustavo Petro en la asignación de recursos para la capital antioqueña.