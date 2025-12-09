Gobernador de Antioquia invitado por el Departamento de Estado a Washington D.C.

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, viajará esta semana a Washington D.C. para cumplir una agenda académica, diplomática y técnica centrada en seguridad, orden público y cooperación internacional. El mandatario estará en la capital estadounidense entre el 10 y el 12 de diciembre, acompañado por su equipo de relaciones internacionales.

Encuentro económico convocado por el Departamento de Estado

El jueves 11 de diciembre, Andrés Julián asistirá a un encuentro organizado por el Departamento de Estado de EE. UU. y el Consejo Empresarial Estados Unidos–Colombia de la Cámara de Comercio estadounidense. El espacio reunirá a líderes regionales colombianos, asociaciones empresariales y representantes del sector privado norteamericano para fortalecer lazos económicos y explorar alianzas público-privadas.

En esta jornada también participará Christopher Landau, subsecretario de Estado. El gobernador sostendrá además reuniones con el embajador Michael Kozak, con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y con la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), con el objetivo de ampliar mecanismos de cooperación para infraestructura, inversión y seguridad.

Conferencias sobre seguridad y crimen organizado

El viernes 12 de diciembre, el mandatario fue invitado a exponer las perspectivas de seguridad en Antioquia ante una sesión del US–Colombia Congressional Fellowship, programa del Adrienne Arsht Latin American Center del Atlantic Council.

Ese mismo día, ofrecerá otra conferencia como profesor invitado del Colegio Interamericano de Defensa, ante los estudiantes del curso 65 de la Maestría en Seguridad y Defensa Iberoamericana, compuesta por 65 oficiales superiores, policías y diplomáticos de 19 países del continente. El gobernador presentará los desafíos de Antioquia frente al narcotráfico, las rentas criminales, la presencia de grupos armados y las estrategias para fortalecer la institucionalidad territorial.

La agenda oficial del mandatario departamental se desarrollará desde este miércoles 10 hasta el viernes 12 de diciembre, como parte de las gestiones internacionales que adelanta su administración.