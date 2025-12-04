Subestación Industriales de EPM alcanza 54 % de avance y ya completó 2,6 kilómetros de redes

Medellín, Antioquia

La construcción de la subestación Industriales, uno de los proyectos eléctricos más importantes para el futuro energético de Medellín, avanza conforme a lo planeado. EPM confirmó que la obra, ubicada en la comuna 14 (El Poblado), ya completó un 54 % de ejecución, cifra que la consolida como infraestructura estratégica para garantizar un suministro confiable en el suroriente de la ciudad durante las próximas décadas.

La compañía destacó que esta subestación será la primera en América Latina en utilizar tecnología Clean Air, un sistema encapsulado que prescinde de gases de efecto invernadero. “Es un hito regional por su aporte a la sostenibilidad y la reducción de emisiones”, señaló Jorge Cerezo, gerente de Transmisión y Distribución de Energía de EPM.

En el frente constructivo, tres edificios que harán parte de la subestación alcanzan un 30 % de avance, mientras que la instalación de redes subterráneas presenta un progreso significativo: de los 5,2 kilómetros proyectados, ya están finalizados 2,6 kilómetros, lo que representa la mitad del trazado previsto.

Movilidad, cerramientos y obras sin zanja

Uno de los mayores retos del proyecto ha sido intervenir puntos estratégicos de El Poblado sin afectar de manera drástica la movilidad. EPM explicó que todos los cierres viales que se han ejecutado hasta el momento son parciales, se realizan principalmente durante el día y son previamente socializados con los residentes y comerciantes del sector.

Para minimizar el impacto, la empresa ha implementado tecnologías sin zanja —como el túnel linner— que permiten ejecutar parte de las obras por debajo de la superficie sin necesidad de cerrar vías arterias.