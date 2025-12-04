El 24 y 31 de diciembre el Metro de Medellín operará hasta las 10 de la noche

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín anunció cambios en su operación comercial para diciembre, con el propósito de facilitar la movilidad de los habitantes del Valle de Aburrá durante una de las temporadas de mayor actividad en la ciudad.

La extensión horaria aplicará los viernes 5, 12 y 19 de diciembre, y los sábados 6, 13 y 20, fechas en las que las líneas A, B, T, H, J, K, M y P prestarán servicio hasta las 12:00 de la noche, manteniendo todas las transferencias habilitadas. En esta ampliación no participarán las líneas de buses 1, 2, O ni las rutas alimentadoras de Cuencas 3 y 6.

Para los días festivos, el sistema también tendrá ajustes. El miércoles 24 y el miércoles 31 de diciembre, la operación finalizará a las 10:00 p. m. y garantizará conexión con las líneas A, B, T, H, J, K, M, P, 1, 2 y O.

El 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026, la red Metro iniciará servicio a partir de las 5:00 a. m. en las líneas A, B, T, 1, 2 y O, mientras que los cables aéreos operarán en su horario habitual de domingos y festivos.

La empresa recomendó a los usuarios mantener recargadas sus tarjetas Cívica o la aplicación móvil para agilizar el ingreso y recordó la importancia de conservar la Cultura Metro durante la temporada decembrina.