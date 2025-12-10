Bello realizó jornada integral para habitantes de calle en el barrio Prado

Bello, Antioquia

Este lunes, 8 de diciembre, en el barrio Prado, la Alcaldía de Bello llevó a cabo una jornada integral de atención dirigida a personas habitantes de calle, en la que más de 200 ciudadanos recibieron servicios sociales y acompañamiento institucional.

La actividad fue desarrollada por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana, encabezada por la secretaria Jenyfer López Pérez. Durante la jorndada se ofrecieron activación de rutas institucionales, orientación pedagógica, atención psicosocial, alimentación, barbería, asesoría jurídica y servicios de protección, concentrados en un solo punto para facilitar el acceso de esta población.

De acuerdo con la administración municipal, estas jornadas permiten tener un contacto directo con quienes viven en situación de calle, conocer sus necesidades inmediatas y acercarlos a los servicios del Estado. Además, contribuyen a visibilizar las problemáticas relacionadas con consumo, salud mental, rupturas familiares y ausencia de redes de apoyo, factores que suelen aparecer en este tipo de intervenciones.

La alcaldía anunció que seguirá llevando estas jornadas a distintos barrios de Bello, con el fin de fortalecer la presencia institucional en territorio y avanzar en procesos de acompañamiento continuo para esta población.