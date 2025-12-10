Por falta de pago, Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia suspenderá atención de FOMAG

Santa Fe de Antioquia

La ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia emitió una alerta por la inminente suspensión de servicios de salud no urgentes para los afiliados de FOMAG a partir del 1 de enero de 2026, debido a una crítica situación económica generada por retrasos en los pagos del Fondo.

De acuerdo con el comunicado oficial, la institución del Occidente de Antioquia atraviesa una compleja crisis financiera por la falta de giro de recursos correspondientes a los servicios prestados desde la firma del contrato. La cartera pendiente con FOMAG asciende actualmente a 1.084 millones de pesos, y hasta la fecha no se reportan nuevos pagos programados para el hospital, lo que compromete la continuidad de la atención.

El hospital enfatizó que nunca ha considerado cerrar servicios como mecanismo de presión; sin embargo, la falta de pagos, sumada a problemas en la plataforma de la entidad que impiden radicar facturas, ha agravado la situación. Aunque reconocen dificultades administrativas en la conciliación de glosas, señalan que esto no debería ser motivo para suspender los giros.

Advertencia de suspensión

La institución advirtió que, si durante diciembre no se recibe un abono significativo a la deuda, “se verá obligada a suspender los servicios de salud no urgentes para maestros y beneficiarios de FOMAG en el occidente antioqueño, a partir del primer día de 2026″.

Finalmente, el Hospital San Juan de Dios lamentó las afectaciones que esta medida pueda generar en los usuarios y reiteró su disposición para encontrar soluciones conjuntas que permitan evitar la suspensión de servicios.