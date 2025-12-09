“No podemos resistir más este gobierno de la criminalidad”: Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial

Hasta el pasado lunes, 8 de diciembre, los precandidatos tenían plazo de inscribirse y expresar su intención de participar en el proceso de las consultas previo a las elecciones.

Algunos candidatos como Claudia López han sorprendido con su participación; otros, como Sergio Fajardo, sorprendieron por no querer participar en este proceso electoral.

En el marco de esas declaraciones, el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, expresó su voluntad de hacer parte de esa consulta en el 2026.

“Es que el país necesita unidad, y yo creo que tienen que dejar un poco estos egos si van a ganar van a tener que hacerlo como cuando un país va al mundial toca ganarle a todo el mundo y llegar a la final, nosotros estamos dispuestos para eso, para que haya unión en el país y realmente avancemos”, dijo el candidato Pinzón.

Agregó que tiene gran formación y la mayor experiencia en temas de seguridad, relaciones con Estados Unidos, economía y salud: “Nadie más ha tenido un puño de hierro como el que está probado en mi caso”.

Indicó que está en contacto con personajes importantes de la política colombiana como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Simón Gaviria y el Germán Vargas Lleras, con el fin de crear una unidad de voluntades, esfuerzos ciudadanos y de sectores políticos que defienden la democracia y la libertad

“No podemos resistir más, no podemos aceptar más este gobierno de la criminalidad y esta anarquía en la que se está metiendo el país, que está llevando a la muerte y a más homicidios”, dijo Pinzón.

Sobre las encuestas:

Juan Carlos Pinzón comentó que es el único candidato que está creciendo en las encuestas, que va creciendo y eso es muy positivo. Agregó que el apoyo de Germán Vargas Lleras o el expresidente Álvaro Uribe lograrían que se consolide su iniciativa.

De otra parte, dijo que: “A Colombia hay que recuperarla, yo vengo con esa determinación. Hace unos años dejé las fuerzas militares y el de Policía con más pie de fuerza en su historia, más helicópteros, más aviones, más buques, más lanchas, más capacidad de inteligencia, socios globales de la OTAN. Hoy vengo a recuperar esas fuerzas armadas y a trabajar de la mano de la justicia”.

Sobre otros candidatos presidenciales:

Abelardo de la Espriella:

“Espero que él quiera sumarse a esta unión y contribuir porque el país lo necesita, es muy importante que los sectores que lo están apoyando vean la necesidad de crear una coalición de quienes queremos enfrentar la criminalidad”.

Iván Cepeda:

“Es una persona muy afín a las FARC”, concluyó el precandidato Juan Carlos Pinzón.