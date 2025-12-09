“Yo estoy listo desde ya para una consulta popular en el mes de marzo”: Juan Carlos Pinzón

Manizales

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón confirmó desde Manizales que ya está todo listo para participar de la consulta popular del mes de marzo propuesta por el expresidente Uribe , lamentó que la centro derecha no es una de forma más amplia para enfrentar al candidato del presidente Petro Iván Cepeda

Desde la capital de Caldas el exministro de Defensa y hoy precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón anunció su intención de participar en una consulta interpartidista que definiría a un solo candidato para disputar las elecciones presidenciales de 2026 y confirmó que en esa elección estaría integrado por un candidato del Centro Democrático.

“La gente, el pueblo colombiano está pidiendo unión. Tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que salir de estas dificultades que estamos viviendo en este tiempo. El país no puede seguir en el continuismo del desastre en que nos han metido y mucho menos avalar o facilitar ese narcocomunismo que hoy se quiere imponer en Colombia. No lo podemos permitir”, dijo el precandidato

El pronunciamiento de Juan Carlos Pinzón se conoce luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez insistiera en la conformación de una coalición que reúna a varios dirigentes políticos que hayan expresado cuestionamientos hacia la gestión del presidente Gustavo Petro.

Pinzón también habló de algunas de sus propuestas relacionadas con la recuperación de la seguridad nacional

“Los grupos armados se han expandido. Tenemos el negocio de narcotráfico, de minería ilícita de oro y de extorsión más grande de la historia. Y la gente lo está sufriendo, la gente tiene miedo y esto pasa en las grandes economías criminales y grupos armados, pero también en las calles”, comentó el precandidato presidencial

En noviembre de 2025, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón había presentado una propuesta que definiría al candidato único para las elecciones presidenciales de 2026.